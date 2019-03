南非一家瓶装水厂商,因公司名称直接提及“不是中国制造”,被中国网民揭发后引起不满。公司正考虑更改公司名称。

据香港《南华早报》22日报道,这个名叫“STILL WATER it's not made in China(仍是/一般白开水,不是中国制造)”的公司四年前以这个名称营运。

另据《联合报》今天(28日)报道,一名中国网民后来将产品在微博上分享后,才吸引大众广泛注意。该网友说:“我会强烈抵制它,该厂商好像是卯足劲要昭告世界,他们与中国没有半点关系”。另名网友则评论,“如果它不是在中国制造,我就不会喝!”

该公司一名匿名代表说,公司对中国网民的反应感到惊讶,并称他们从未计划制造争议。

据了解,该公司收到网民的反应后,倍感压力,曾考虑将公司名称更名为“Madiba-land”(马迪巴的土地),不过公司代表说名称因出现“潜在商标问题”而无法使用。马迪巴是南非前总统曼德拉的族名。