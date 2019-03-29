索尼确认北京手机工厂3月底停产 称中国市场的地位不会改变

据澎湃新闻报道，28日，日本电子和娱乐巨头索尼方面对记者证实，该公司旗下的北京索爱普天移动通信有限公司（BMC）将于2019年3月底停止生产。索尼称，这是去年10月份索尼移动宣布运营成本削减计划的一部分。

索尼在一份声明中称，北京索爱普天移动通信有限公司已经于3月20日起，为员工提供双向解除劳动合同计划，该计划符合国家相关法律法规，并向当地政府有关部门进行了汇报。

索尼强调，虽然索尼移动停止了在北京索爱普天移动通信有限公司的生产活动，但将继续在中国市场销售智能手机设备并进行相关营销活动，并为中国顾客提供全面的服务支持。索尼集团还将全面利用电视、音视频、数码影像等品牌硬件业务的创新技术和业务平台，进一步提升Xperia智能手机的竞争力。

2018年10月30日，索尼宣布索尼移动业务计划至2020财年时将运营成本削减至2017财年的一半。关停BMC工厂是其作为全球战略举措的一部分。

据了解，目前索尼在中国拥有五间工厂，BMC停产后，其他几家工厂不受影响。

索尼称，在过去几年中，索尼的电子业务一直表现良好，成为公司重要的利润贡献支柱。作为索尼全球最重要的战略市场和全球运营链的重要组成部分，中国市场的地位不会改变。

日前，索尼全球层面刚刚宣布核心业务重组及高层任命。26日，索尼宣布将影像产品及解决方案业务（IP＆S）、家庭娱乐及音频业务（HE＆S）和移动通讯业务（MC）重组为电子产品及解决方案业务（EP＆S），自2019年4月1日起生效。石塚茂樹将被任命为电子产品及解决方案业务的执行官，高木一郎将被任命为产品及解决方案业务的副执行官，自2019年4月1日生效。