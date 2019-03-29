雅芳将在中国重启直销模式

据北京青年报29日报道，雅芳在被传了近两年的“卖身”消息后，终于有了实锤。雅芳相关负责人证实了此前的收购传闻，其已经与英国平价护肤品牌The Body Shop母公司Natura&Co进行了初步讨论。

收购完成之后，预计雅芳在中国会重启直销模式。

业内人士认为，雅芳在2012年错过了最佳的被收购时期。雅芳股价已从2011年的超过27美元跌至2018年的1.3美元，最低时市值不足6亿美元。而雅芳全年营收也从2011年的111亿美元缩水一半，2018年已下滑至55.71亿美元。

梳理雅芳业绩可以发现，除了营收减半，在净利润上，雅芳已由巅峰时期的8.75亿美元到近几年的持续亏损。其中，2015年，雅芳全年亏损11.49亿美元，这甚至高出2010年和2011年的归母净利润盈利总和。截至2019年，虽然雅芳出售了中国工厂，但仍入不敷出，亏损1950万美元，同比下滑188.64%。

分析人士称，Natura＆Co收购雅芳，最看重雅芳丰富的客户资源以及雅芳极强的品牌影响力。收购完成之后，预计雅芳在中国会重启直销模式。重启或不重启直销业务将对雅芳影响区别很大，重启之后有利于增厚雅芳的业绩水平。