重庆副教授课上发不当言论被撤销教师资格

重庆师范大学一名老师在课堂上发表不当言论，在师生中造成不良影响，被该校撤销教师资格并做降级处理。

据《工人日报》报道，3月20日，重庆师范大学的一份文件显示，这名发表不当言论的老师叫唐云，男，56岁，重庆南川人，副教授（五级），1986年7月从四川师范大学毕业后，到该校文学院工作至今，1994年获得复旦大学现当代文学硕士学位，1997年11月被评为副教授。

经调查，唐云在2019年2月25日上午《鲁迅研究》课程教学中，发表损害国家声誉的言论，违反政治纪律，严重违反教师职业道德，在师生中造成了不良影响。2019年3月20日，重庆师范大学校长办公会研究决定，依据《教育部关于高校教师师德失范行为处理的指导意见》（2018年11月）第三条之规定，报请重庆市教委撤销唐云教师资格；依据《事业单位工作人员处分暂行规定》（2012年8月）第十六条第一款、第八款和第二十条第七款之规定，给予唐云降低岗位等级行政处分，将其岗位等级从专业技术五级岗降至专业技术七级岗，该处分于2019年3月20日生效。

该文件还称，如果受处分人对处分决定不服，可在通知下发之日起三十日内向学校申请复核。重庆师范大学党委宣传部一名姓孙的老师28日介绍称，该文件确系他们学校所发，内容也是真实的，事发后他们完全在按相关规定处理。