中美谈判艰难 为一单词交涉两个多小时

中美双方从昨天（28日）起在北京进行第八轮经贸高级别磋商，目前尚未有具体的结果。有中国官方背景的微信号“陶然笔记”昨晚发文，叙述双方谈判过程的艰难，甚至为了一个单词交涉两个多小时，然而文章并未透露这个单词是什么。

全文如下：

根据一周前的消息，莱特希泽、姆努钦将在28日、29日两天访华，参加在北京举行的第八轮中美经贸高级

一上午，都没什么动静。直到下午，商务部的消息才来：

今天下午晚些时候美方代表团抵达北京，今晚双方将举行工作晚餐，明天双方将全天进行磋商。下周刘鹤副总理将访问华盛顿与美方举行第九轮中美经贸高级别磋商，目前双方团队正在全力以赴进行认真谈判，朝着落实两国元首重要共识的方向努力。

关于这次谈判，有两方面情况值得注意：一方面，第八轮中美磋商将争分夺秒直奔主题。在此之前的几轮高级别磋商，会谈节奏没有这么快过。据了解，美方代表团今天下午抵达北京，到酒店稍作调整后，双方马上开始工作。

据说，本来准备的欢迎晚宴也改成了工作晚餐。饭要吃，但为了抓紧时间，只能是一边吃饭一边谈。这种紧锣密鼓的谈法，很少见。为什么会这么抓紧？估计，是双方还有大量的文本磋商工作要完成。看来，这次会谈双方很可能简化其他日程，争分夺秒直奔主题。另一方面，接下来的谈判，只会越来越难，越来越费劲。上一篇文章里我们提到过，“可以想见，接下来的磋商将更加繁复，更加艰苦。”

这句话，很好理解。但是，大家缺个直观的印象。多难，才算难？

跟大家一样，我也有同样的疑问，直到听说谈判中的一段小插曲：前段时间，中美双方工作团队一直保持视频联系，逐字逐句地就协议文本进行谈判。在一次涉及农业问题的谈判时，双方在某个问题的措辞上“卡壳”。卡在一个单词上：一边说应该用，另一边说不能用。因为这个单词的用法，两边在视频里争了两个多小时。到最后，这个单词还没谈拢，只能暂时搁下，先谈其他问题。

一个字一个单词地争。争的，又哪里只是字和单词？第八轮磋商结束后，中方代表团马上就要启程赴美进行第九轮磋商。还是那句话，“接下来的磋商将更加繁复，更加艰苦。”

最后，谈点感想。磋商谈判接近尾声，双方团队全力以赴。这正是比拼意志力和定力的时候。在谈判这个阶段，得有点底线思维，做好谈不成的思想准备。谈得成很好，谈不成也不强求。