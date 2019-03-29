消息人士：中国又购买了约150万吨美国大豆

三名了解交易情况的交易员表示，中国国有企业昨天（28日）购买了约150万吨美国大豆，将于7月和8月发货，这是他们本月第二次大规模购买美国大豆。

据路透社报道，此次采购正值美国和中国官员在北京举行会谈，旨在结束这两个经济大国之间旷日持久的贸易战。这场贸易战导致美国对中国的大宗商品出口大幅减少，大豆首当其冲。

美国官员对路透表示，中国在一系列问题上提出了比以往更进一步的建议，其中包括强制技术转让问题，这是谈判迄今面临的一个特别大的障碍。

其中两名交易员称，周四购买的大豆主要来自美国墨西哥湾沿岸。

这也是自去年12月以来中国国有企业为显示善意姿态，在美国购买一系列商品的最新一例。去年12月，中美双方同意贸易战休兵，以试图通过谈判解决争端。

最近，在华盛顿举行的美中贸易谈判后，中国买家订购了约170万吨大豆，当时美国官员称，北京承诺再购买1,000万吨油籽。

美国商务部周三公布的数据显示，中国加速购买美国大豆，帮助美国1月贸易逆差收窄幅度创10个月来最大。

据美国农业部的数据，周四的交易使今年迄今中国对美国最新大豆的总购买量达到约1,270万吨，而去年同期的购买量超过2,850万吨。