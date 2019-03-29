华为去年收入首次突破1000亿美元大关

华为今天（29日）早上发布2018年年报。华为2018年全球销售收入7212亿元（人民币，下同，约1452亿新元或1072亿美元），首次突破1000亿美元大关，同比增长19.5%；净利润593亿元，同比增长25.1%。

据新浪财经报道，在研发投入上，华为2018年研发费用达1015亿元，占销售收入比重为14.1%。华为近十年投入研发费用总计超过4800亿元。联合国下属的世界知识产权组织公布的数据称，2018年华为向该机构提交了5405份专利申请，在全球所有企业中排名第一。

华为轮值董事长郭平表示：“信息通信技术快速渗透到各个垂直行业，引发数字化、智能化变革，驱动数字经济高速发展。华为通过压强式投入引领5G创新和规模商用，致力做全球最好的网络联接。同时严格遵从标准，将网络安全与隐私保护置于最优先地位，打造安全可信的高质量产品。我们相信，选择华为的客户，将赢得5G时代最佳的技术与商业竞争力；选择华为的国家，将赢得下一波数字经济的发展优势。”

郭平强调：“堡垒最容易从内部攻破，堡垒也最容易从外部加强。面向未来，华为将努力排除外部干扰，不断改进内部管理，沿着既定战略方向前进。我们将继续坚持合规经营，确保业务连续和健康发展，构建开放合作共赢的生态圈，同时开展组织变革，持续激发组织活力。”

具体业务而言，运营商业务上，销售收入2940亿元，同比下滑1.3%；企业业务上，销售收入744亿元，同比增长23.8%；消费者业务上，销售收入3489亿元，同比增长45.1%；云业务上，上线超过160个云服务和140个解决方案，与伙伴在全球23个地理区域运营40个可用区，全球发展合作伙伴超过6000家，AI服务在10大行业超过200个项目进行探索。