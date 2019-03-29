澳门男在美国大峡谷失足堕千呎崖底

美国时间星期四上午，美国著名景点大峡谷发生游客堕崖失踪意外。现场为大峡谷国家公园（Grand Canyon National Park）以西，印第安原居民Hualapai部落保护区。根据当地媒体报道，在当地下午4时35分，发现尸体在离地面1,000呎高的悬崖下，搜救人员以直升机将尸体运走。消息指，该名身亡游客为一名澳门男子，早前在本港报团前往美国旅游。

据网媒香港01报道，事发位置是老鹰岩（Eagle Point），附近便是旅游热点马蹄型玻璃天桥（Skywalk）。意外发生后，老鹰岩景区已暂时关闭。据美联社报道，该景区发言人David Leibowitz表示，一名来自年约50多岁、怀疑来自香港的男子，随团在老鹰岩观景台拍照时摔倒堕崖。香港旅游业议会主席黄进达表示，收到康泰旅行社报告，证实死者是是康泰团友。

大峡谷国家公园发言人透露，当局周二（26日）曾在大峡谷一处林木地区另寻获一具遗体，为一名外国人，暂确实身份，亦未通知其亲属。至于死者死因，则有待当地法医检验确定。

Skywalk天桥上设有玻璃围栏，可从高处眺望大峡谷的风景。然而天桥之外，附近靠近悬崖的地方，则无设任何围栏。大峡谷是美国最受欢迎的旅游地点之一，去年吸引了近640万游客。过往亦曾发生游客堕崖事件，包括去年10月，一对年轻的印度夫妇在游览大峡谷时，在塔夫特角（Taft Point）自拍，不慎失足堕崖，任职软件工程师、29岁的维斯华纳（Vishnu Viswanath）和30岁的摩亚菲（Meenakshi Moorthy）双双死亡，公园游客于翌日早上看到他们遗下的照相机，通知护林员，才揭发悲剧。 2016年7月，科技公司Yelp的女东南区行销总监Colleen Burns在南凯巴布步道（South Kaibab Trail）让路予其他游客时，一脚踏空，从400英呎高向后堕下，终年35岁，她死前一刻还在社交媒体Instagram分享其坐在崖边的照片。