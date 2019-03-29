加拿大官员吁中国提供科学证据解释油菜籽禁令

加拿大周四（28日）就中国的加拿大油菜籽进口禁令回应时说，中国没有提供科学证据来解释禁令的合理性，此举正损害自身声誉。一名加拿大官员也呼吁中国提供相关证据。

据路透社报道，中国以发现有害生物为由，将来自加拿大出口商Viterra的油菜籽列入油菜籽进口禁令单内。本月早些时候，中国也暂停从加拿大最大的油菜籽出口商理查森国际（Richardson International）进口油菜籽。

据加拿大油菜理事会的数据，中国从加拿大进口的油菜籽、菜籽油和菜籽粕占总出口量的约40%。加拿大每年向中国出口的油菜籽价值约27亿加元(约27.2亿新元)。

加拿大反对党保守党称，总理特鲁多没有充分地协助当地的油菜籽农户，并且搞砸了与中国的关系。

加拿大公共安全部长古德尔（Ralph Goodale）在一项声明中称：“中国采取的限制性举措据称有科学依据，我们已要求提供证据”。

古德尔说，到目前为止，中国方面没有提供任何证据，并说加拿大方面将尽全力在这一关键时刻敦促中国提供相关证据。

古德尔措也称，无视科学、违反良好商业与贸易惯例的措施，会损害所有贸易国家力图维护的声誉。

加拿大食品检验官员说，他们并没有在出口的油菜籽发现任何问题。