报告建议：探索民营企业家进入中国六大商业银行董事会的可能

德勤中国今天（29日）在博鳌亚洲论坛2019年年会发布研究报告，建议探索民营企业家进入工商银行、中国银行等中国六大商业银行董事会的可能性。

据中新社报道，这份《中国六大商业银行公司治理实践研究报告（2019）》由中南财经政法大学特聘教授、建设银行前任董事会秘书陈彩虹主持，联合世界银行集团国际金融公司（IFC）和德勤中国的大型商业银行公司治理专家共同完成。

报道称，中国六大商业银行是中国金融业的中流砥柱，在中国经济中发挥着“市场稳定器”的重要作用。

陈彩虹介绍说，自2004年开启以公司治理为核心的股份制改造以来，中国六大商业银行遵循国际成熟的公司治理规则，逐步建成了国际资本市场认可的公司治理体系。

陈彩虹也认为，六大商业银行不断探索符合中国国情的公司治理模式，形成了包括股东大会、党委会、董事会、监事会和高级管理层的“四会一层”公司治理架构，在兼具国际公司治理实践共性的同时，也展现了自身独有的特点。

不过，报告表明，对于中国六大商业银行而言，如何更有效地实施公司治理，确保银行业乃至整个金融业的健康发展，仍存在许多亟需研究的问题。

德勤中国副主席及中国金融服务业领导合伙人吴卫军说：“建设与中国六大商业银行的规模与重要性相匹配的成熟董事会应当是下一阶段公司治理的重点。”

具体而言，在董事会构成上，可以考虑提升董事会中有经营管理经验的董事的占比，从目前的43.8%提升到至少60%，并探索民营企业家进入中国六大商业银行董事会的可能，提高董事来源的多元化；借鉴国际上比较成熟的第三方评价方式，引入独立咨询机构对董事和董事会进行年度评价等做法。