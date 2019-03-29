韩国瑜：我们讲的是九二共识 认同一个中华民国

高雄巿议会今天（29日）开幕，高雄巿长韩国瑜依例前往列席，他表示，“台湾人民现在谁能接受一国两制？”他再三讲，台湾现在没办法接受一国两制，我们讲的是“九二共识，认同一个中华民国”，讲的很清楚了，为什么要扣这个帽子咧？

据中时电子报报道，韩国瑜说，怎么陆委会的主委到现在都看不通高雄巿的未来，巿政府跟议会联手，帮高雄找一条活路跟光明之路，未来的高雄没有任何围墙，通通都是道路，没有任何阴暗，全部都是阳光，所有的人我们都要来往、都要交朋友。

他说，北韩的金正恩要吃高雄的石斑鱼，要吃高雄的芭乐，我们也要卖，这都听不懂吗？我们是客人，参访团出去以后，从头到尾就是团进团出，所有的活动大家都在一起，怎么他会卖台咧？怎么会一国两制咧？

他强调，就是要帮高雄的经济衝起来，所以要走一条更宽的道路，太多的这些抹黑，很无聊、非常的无聊。

对于有人说这些都是为了“卡”韩，韩国瑜表示，如果韩国瑜真的有卖台三招，“三部卖台”他已经想好了，第一个他偷偷摸摸睡在总统府，晚上躲在总统府，第二个，偷偷把总统府的砖头拆下来，第三，将总统府的砖头有计划的卖到中国大陆去，这就是卖台。

把总统府给拆下来、把总统府的砖头给卖了，韩国瑜说“一个县巿长怎么卖台嘛”，真得太无聊了嘛，我们希望农产品、渔产品卖出去之后，繁荣高雄的工商、企业界，让大家喜欢来高雄，过两天工业总会要来，要投资600亿到800亿，富邦集团要投资400亿，总共大概1000亿。

他强调，不是光农民、渔民，以及种花的花农，高雄还有工商、企业界，现在网路热搜高雄巿，热度高达10亿，10亿的浏览，高雄城巿的知名度愈来愈高、高雄巿民愈来愈快乐，这个城巿才有希望，这跟卖台有什么关系。