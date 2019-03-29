两年前被击中三枪 张剡担任四川省政府秘书长

四川省十三届人大常委会昨天（28日）在第十次会议第二次全体会议上，任命原四川省监察委员会副主任张剡为四川省政府秘书长。值得一提的是，张剡两年前曾被枪手击中三枪，不过侥幸生还。

据中国《北京青年报》旗下微信公众号“政知圈”报道，现年57岁的张剡曾在2017年1月4日发生的四川攀枝花市会展中心枪击案件中弹受伤。当时，持枪人闯进会场，对正在开会的该市委、市政府主要负责同志进行连续射击后逃窜，时任攀枝花市委书记张剡、市长李建勤受伤，经送往医院抢救检查后无生命危险。

经查，犯罪嫌疑人系该市国土资源局原局长陈忠恕，被发现时，已在会展中心负二楼自杀身亡。

2017年1月9日，在国务院新闻办新闻发布会上，时任中央纪委宣传部部长朱国贤（现任浙江省委常委、宣传部部长）在回答记者提问时表示，经攀枝花市委批准，该市纪委拟对国土资源局局长陈忠恕进行立案审查。目前，公安机关正在调查此案，如有消息，四川省有关部门会及时向社会公布。

报道引述上游新闻披露，在张剡、李建勤中弹受伤2天后，有伤在身的张剡、李建勤就开始以不同形式参与工作，多次做出批示或委托其他领导代为主持会议、参加活动，两位领导的名字开始多次见诸报端。

当地媒体曾在2017年1月4日提到，“书记三颗子弹取了两颗了，目前手术期间生命体征稳定。”

另据《攀枝花日报》报道，2017年1月6日，枪击案发第三天，攀枝花市召开全市人才工作会议。张剡、李建勤分别对做好该市人才工作作了批示。会议的地点是枪击案发的攀枝花市会展中心。

2017年1月14日，枪击案发十天后，张剡和李建勤分别到当地煤矿和加油站检查安全生产工作，这是枪击案后，两位党政主官首度公开在媒体上露面。

2017年1月22日，四川省公安厅通报攀枝花“1·4”枪击案侦破情况，陈忠恕是因涉嫌违纪违法受到调查而心怀不满，故意实施报复杀人。

“1·4”枪击案发生后，公安部派出刑侦专家，会同省市公安机关共同侦查此案。

另据新华社报道，经调查，2016年10月，攀枝花市东区检察院查办该区一起涉嫌受贿案时，发现陈忠恕涉嫌收受贵重礼品。攀枝花市检察院在进一步排查中发现，陈忠恕还涉嫌其他严重违纪违法问题。市检察院向市委汇报后按程序将相关材料移交市纪委处理。

在2017年2月3日，春节后上班第一天，攀枝花市委召开常委会议，此次会议提到：关心同志，切实做好解释疏导。要引导大家不忘初心，正确领会组织意图，正确处理利益关系，正确看待名利地位，正确表达个人意愿，坦然接受组织和干部、群众选择，做到“进”时奋发有为、“退”时心情愉快、“留”时意志不衰、“转”时迎接挑战。

枪击案发生4个月后（2017年5月），张剡任四川省纪委副书记。就在2018年10月29日，四川省纪委监委召开高校党风廉政建设和反腐败工作集中约谈会，对四川农业大学、西南科技大学、成都理工大学、成都工业学院、四川广播电视大学、广安职业技术学院等6所高校党委书记、校长和纪委书记进行集中约谈。

约谈会上，张剡一针见血地指出六所高校在落实“两个责任”中存在的突出问题。