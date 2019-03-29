中国国家市场监管总局：将逐步落实校长、家长陪餐制

中国国家市场监管总局食品经营司长李奇剑今天（29日）指出，总局下一步将研究部署“校园食品安全守护行动”，加大学校食品安全监管力度，逐步落实校长（园长）、家长陪餐制，鼓励家长、家委会参与学校食品安全管理监督。

据中国《新京报》报道，李奇剑在例行发布会上说，将进一步推动学校落实食品安全校长负责制，健全校园食品安全管理制度，加强食堂和承包、供餐单位管理，当前重点是落实校长（园长）陪餐制。

同时，加强食材源头管理。督促学校严格筛选供货商，严格进货查验，从源头上防范化解食品安全风险。指导学校食堂、承包或供餐单位建立追溯体系，鼓励有条件的地方或学校实行大宗食材公开招标、集中定点采购制度。

全力推进“明厨亮灶”。2019年底，全国学校食堂“明厨亮灶”比例要达到70%。广泛运用互联网等信息化手段，让师生家长随时可以对学校食堂、学校供餐单位的食品原料、餐食加工、后厨卫生等进行可视化监督。

另外，持续加大学校食品安全监管力度，严惩重处违法行为；探索将校园纳入信用监管体系，实行联合惩戒。 继续推进社会共治，逐步落实家长陪餐制，发挥家委会作用，鼓励家长、家委会参与学校食品安全管理监督。