被控参与卖假药销售额逾900万人民币 苏州主犯被判坐牢12年

中国苏州一群微商因在2016年至2017年期间售卖假药，从而赚取的销售金额累计超过900万元人民币。主犯颜未来今天被当地法院判处有期徒刑12年，罚款2800万元（人民币，下同，约564万新元）。

据中国澎湃新闻报道，起诉书指控被告颜未来等人于2016年至2017年4月期间，在无药品生产、销售资质的情况下，在无锡市、苏州市租赁办公场所，贴牌、发货仓库，并招聘人员，采用购买原料、贴牌、代加工等方式生产“鼻净通中药鼻炎液”、“善春堂牌根必治痔疮精油”、“善春堂牌濞舒适精油”、“善春堂牌痔疮抑菌液”，通过网络推送进行宣传，并使用微信联系、快递寄送的方式进行销售，销售金额累计人民币656万元。经苏州市食品药品监督管理局检验认定，上述四种产品均应按假药论处。

在2018年5月相城区检察院作出的《追加起诉决定书》中，检方又将“本草狐臭散”、“肤润洁皮肤抑菌膏”、“清咽茶”补充为涉案假药，并指控颜未来等人以“非药品冒充药品进行销售”，销售金额累计256万元。

颜未来的辩护律师徐昕等人认为，颜未来的推销行为最多涉及到夸大宣传，行政处罚即可，不能动用刑法手段，坚持无罪辩护。

一审庭审中，控辩双方围绕颜未来等人是否触犯刑法，所销售产品是否为“药品”展开辩论。

3月29日上午，苏州市相城区人民法院对该案进行一审宣判，“微商涉售假药案”主角颜未来获刑12年，并处罚金2800万元。