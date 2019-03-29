朱立伦：若执政 年轻阁员至少五分之一

争取代表国民党参选总统的朱立伦，今天（29日）继续抛出政策构想，若执政将推动内阁年轻化，年轻阁员占比至少五分之一，最好能达到四分之一；除设置副院长层级的数位长，公务员的升迁管考也要修改，以公务员兴利角度出发，政府没有明文规定不可以的，就鼓励去做。

据联合新闻网报道，朱立伦今受邀出席亚太区高科技峰会并发表演说“新创大世代Power Up Taiwan”，他主张，若他执政，会把台湾打造为新创经济枢纽，他也在谈到自己目前争取党内提名幽自己一默，“不管将来结果如何，欢迎大家投资台湾。”