华为首席法务官：公司目前没有上市计划

华为今天（29日）公布，公司发往世界各地的5G基站数量目前已超过4万个。此外，被问及公司是否有上市计划时，华为首席法务官宋柳平说，公司目前没有上市计划。

据中国《环球时报》报道，宋柳平指出，华为100%的股权由员工持股，没有任何第三方股权，也没有任何组织持有公司的股份。

另据中国《新京报》报道，华为在2018年年报中表示，截至2019年2月底，已经和全球领先运营商签订了30多个5G商用合同，4万多个5G基站已发往世界各地。此前1月24日，华为在2019世界移动大会预沟通会上宣布已经获得30个5G商用合同，2.5万多个5G基站已发往世界各地。也就是说，在此后的一个月之间，又有1.5万多个基站发出。

华为称，投入5G技术研究已超过10年之久。此前，华为发布了业界首个基于3GPP标准的端到端全系列5G商用产品与解决方案，和全球182家运营商开展5G测试。华为创始人任正非在接受媒体采访时称，有信心做到产品比别人都好，让别人不想买都不行。他透露，“全世界能做5G的厂家很少，华为做得最好；全世界能做微波的厂家也不多，华为做到最先进。能够把5G基站和最先进的微波技术结合起来成为一个基站的，世界上只有一家公司能做到，就是华为。将来我们5G基站和微波是融为一体的，基站不需要光纤就可以用微波超宽带回传。”