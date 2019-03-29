称阶段性任务明年告一段落 台副总统回应蔡赖搭配形式：尊重协调结果

台湾副总统陈建仁今天（29日）说，阶段性的任务明年告一段落，呼吁民进党团结一心，给总统蔡英文力量，形成最强组合。被问及蔡英文和赖清德的搭配形式时，陈建仁说，让蔡英文来考量，尊重互相协调的结果。

据台湾联合新闻网报道，陈建仁今天在面簿上说，已当面向蔡英文报告“我的阶段性任务希望明年告一段落”。这是他能为蔡英文、为台湾所做出的最好决定，蔡英文应该要有更大空间促成民进党内最大团结。

陈建仁过后在一场活动上说，过去三年来近距离与蔡英文合作，发现蔡英文是一个能够带领台湾到更美好境界的领袖，勇敢推动很多改革，这些改革未来会带领台湾成为更富强、更繁荣的地区，他也一直相信整个施政走在正确道路上。

他也说，最近很多人担心，蔡英文在积极推动政策时，受到党内挑战，台湾进步的脚步会不会因此受到影响，因此决定向蔡英文报告，他的阶段性任务希望明年告一段落。

陈建仁说，蔡英文尊重他的想法，并感谢他这段期间参与改革的工作，也了解他希望回到学术研究领域的用心。

有媒体问到，此举是否为了促成蔡赖配，陈建仁说，现在如果没有团结，无法让好的执政道路继续往前走，因此给蔡英文更大的空间，结合党内所有力量，一起来做最好的组合。

媒体追问，最好的组合是否指蔡赖配，陈建仁仅回应，让蔡英文来考量，尊重互相协调的结果。