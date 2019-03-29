湖南辣条工厂被揭发有卫生问题 10名负责人被予以党纪立案追责

中国央视财经频道本月15日以“晚会”形式报道湖南平江辣条生产厂家卫生问题后，平江县食品药品工商质量监督管理局相关分管副局长在内的10名责任人被予以党纪立案追责。

据中国澎湃新闻报道，湖南省纪委监委“三湘风纪网”3月25日援引平江县纪委监委消息称，3月15日，央视财经频道“3·15”晚会曝光平江县三阳乡境内的钧力食品有限公司和安定镇境内的味泉食品有限公司辣条生产存在卫生脏乱差、加工流程不规范等问题，问题曝光后，平江县纪委监委迅速反应，抽调精干力量，成立三个调查组对相关监管部门启动追责调查。

经调查，该县安定食品药品工商质量监督管理所和天岳食品药品工商质量监督管理所对两家食品公司开展监督检查过程中，存在未按要求进行日常监督检查和未按规定对生产经营者风险等级进行评估等问题。同时，该县食品药品工商质量监督管理局存在对基层管理所日常监督检查把关不严、履职不力的问题。3月21日，该县纪委常委会议研究，决定对县食品药品工商质量监督管理局安定所和天岳所网格监管员、分管副所长、所长以及食品生产监督股负责人、相关分管副局长等10名责任人员予以党纪立案追责。

此前，平江当地已针对“辣条问题”进行了“全方位”的整改。

“3·15”晚会当晚21时许，平江县市场监督管理局、公安局等部门即出动50余名执法人员，赶到涉事企业，现场抽样检验产品，查封机械设备，责令其停业整顿，启动立案调查程序。

报道也引述据新华社微博“新华视点”指出，平江县政府当晚还召集县内100余家辣条企业负责人召开整治大会，要求所有企业开展自查自纠，立行立改。同时宣布，即日起，对全县食品行业开展排查，对查出的问题顶格处理，决不姑息。

3月21日，平江县检察院发布消息称，该院已于19日依法向平江县食品药品工商质量监督管理局机关发出两份行政公益诉讼诉前检察建议，督促其积极履行法定职责。目前，涉事的平江县钧力食品有限公司、平江县味泉食品有限公司两家企业已被县食药监部门停产停业，有关涉事产品正在送检待回复。

另据微信公众号“平江县人民检察院”消息称，针对“辣条”事件，平江县检察院已启动专项检察监督预案。在查清违法事实的基础上，该院将对事件中可能涉嫌犯罪的进行立案监督，对行政监督部门存在不依法履职的及时引入行政公益诉讼诉前程序，履行好维护社会公益的法定职责。

平江县检察院将立足检察职能，加大法律监督力度，充分发挥驻县食药监部门检察联络室的联合调查和督办工作机制，协助县食药监部门对全县“辣条”等休闲食品生产企业全面开展地毯式检查，依法严厉打击个别企业和个人恶意破坏品牌形象的行为，守好“食品工业强县”的金字招牌，为群众“舌尖上的安全”保驾护航。

与此同时，“3·15”晚会曝光“辣条问题”的另一涉事地——河南省开封市尉氏县也当即要求问题辣条食品厂停业整顿。

河南省市场监管局迅速派出督导组赴当地调查处理，于3月16日起开展校园及周边食品安全整治“百日行动”；开封市、尉氏县、兰考县市场监管、公安部门联合对涉事企业进行全面检查，控制企业负责人，责令停产停业并立案调查，全面下架召回封存涉事产品。

除了湖南、河南两省迅速反应外，澎湃新闻也注意到另有不少其他省市采取措施加强“辣条”生产经营监管。

报道举例称，甘肃省市场监督管理局于3月16日发布公告称，为使青少年茁壮成长，现决定在全省所有校园及周边200米范围内，禁止销售“辣条”；3月18日，青海省市场监督管理局网站刊发了《关于校园及周边禁止销售“辣条”的通告》，要求全省范围校园及周边200米内，禁止销售“辣条”；福建媒体《海峡导报》3月21日的报道显示，漳州市执法人员在检查过程中，要求校园周边200米范围内的店铺下架“辣条”产品并禁售。