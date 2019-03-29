韩正谈工程建设项目审批制度改革：让市场主体切实感受到改革成效

据新华社今天（29日）报道，中共中央政治局常委、国务院副总理韩正昨天在一场会议上指出，推进工程建设项目审批制度改革，就是要坚持一切从实际出发，坚决杜绝形式主义，让市场主体切实感受到改革成效。

全文如下：

中共中央政治局常委、国务院副总理韩正28日出席全国工程建设项目审批制度改革工作电视电话会议并讲话。

韩正表示，工程建设项目审批制度改革是党中央、国务院作出的重大决策。推进这项改革，要牢牢把握一个基本要求，就是坚持一切从实际出发，坚决杜绝形式主义，政策执行上不搞“一刀切”，在实践中找准并解决关键和突出问题，让市场主体切实感受到改革成效。

韩正强调，工程建设项目审批制度改革是政府刀刃向内的一次改革，涉及面广，情况复杂。全面推开这项改革，要着力推进审批流程再造，规范自由裁量权，理顺部门间协同关系，推进信息化和资源共享，让企业办事更明白、更方便。要在“一个窗口”的后台整合上下功夫，强化窗口的协调服务功能，防止“一口办理”流于形式。要确保改革对审批流程全覆盖，防止压减审批时间失真，把优化流程、提高服务质量放在首位，绝不能为了完成形式上的压减时间目标而弄虚作假。

韩正指出，各地要按照改革实施意见的要求和部署，切实承担主体责任，结合本地区实际推进改革。要在清理规范审批事项的基础上，根据工程建设项目类型、投资类别、规模大小等，分类研究制定科学的审批流程。要加大对政府审批人员培训力度，提高审批服务水平，有条件的地方要探索加强审批前服务。要建立改革工作全面公开制度，既要公开工作方案、时间安排和部门分工，也要公开工作进度、评价办法和结果，让改革全过程接受人民群众监督，由市场主体来评判改革成效，确保改革取得实效。

住房城乡建设部和山西省、沈阳市、南京市、广州市、厦门市、舟山市有关负责同志作了发言。

中央和国家有关部门负责人在主会场参加会议，地方各级政府及有关部门负责人在分会场参加会议。