中国外交部：欧方系列举措显示越来越多欧洲国家认识到一带一路的重要机遇

中国外交部发言人耿爽今天（29日）就西欧国家卢森堡周三签署“一带一路”合作谅解备忘录回应时指出，最近欧方的一系列表态和举措表明，越来越多的欧洲国家认识到“一带一路”倡议的积极意义和其所蕴含的重要机遇。

据“外交部发言人办公室”微信公众号发布的消息，耿爽说，中国和卢森堡关系长期保持健康稳定发展，双方签署共建“一带一路”合作谅解备忘录标志着两国友好合作进入新的阶段。中国愿同卢方共同努力，不断深化各领域务实合作，提升互联互通水平，推动中卢友好合作在“一带一路”框架下不断取得新的进展，造福两国人民。

耿爽指出，中国国家主席习近平在刚刚结束的欧洲访问行程期间，与欧方有关领导人就共建“一带一路”进行了建设性的讨论，达成了重要共识，取得了丰硕成果。访问期间，中国和意大利签署了共建“一带一路”合作谅解备忘录。摩纳哥表示愿积极参与共建“一带一路”国际合作。中法签署了第三方市场合作第三轮示范项目清单，并启动了第三方市场合作基金。德国和欧盟领导人也表示愿将欧盟“欧亚互联互通战略”与“一带一路”深度对接，开展创新性合作。

耿爽说，“一带一路”倡议自提出以来，已经得到了150多个国家和国际组织的积极响应和参与，其中就包括20多个欧洲国家。最近欧方的一系列表态和举措表明，越来越多的欧洲国家认识到“一带一路”倡议的积极意义和其所蕴含的重要机遇。