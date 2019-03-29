河北一县府网站文章也被发现将失独家庭列为扫黑除恶对象

继湖南湘潭之后，中国河北省井陉县政府网站上的文件也被发现将失独家庭列为扫黑除恶工作重点对象。该文件于昨天（28日）下午被撤下。

据中国澎湃新闻报道，相关文件落款为河北省井陉县卫生和计划生育局，落款时间为2018年3月1日。

由失独家庭人员提供给澎湃新闻的截图显示，这份文件名为《井陉县卫计系统扫黑除恶专项斗争实施方案》，是根据《井陉县开展扫黑除恶专项斗争实施方案》（井发〔2018〕4号）和市卫计委印发的《全市卫生计生系统扫黑除恶专项斗争实施方案》要求而制定。

在其“工作任务及分工”部分提到，“各单位要在2018年4月底前对本单位内的涉黑涉恶情况开展全面摸排，重点涵盖：医疗纠纷、涉军人员、赤脚医生、计划生育失独家庭、计划生育手术并发症、原基层计生工作人员、自述苗受害者、离退休人员待遇等重点群体、重点人员，及时发现涉黑涉恶线索。建立台账，制定“四个清单”(线索清单、核查清单、复查清单、处置清单)，如实填报《涉黑涉恶线索排查登记表》《涉黑涉恶线索排查清单》。”

该文件末尾附有全县卫生计生委扫黑除恶专项斗争领导小组人员名单，组长和副组长分别由局长和党组副书记担任，小组成员还包括其他业务科室科长等十多人。

该文件除了将计划生育失独家庭纳入排查范围，原基层计生工作人员、赤脚医生、计划生育手术并发症等人群也被列为涉黑涉恶情况摸排的重点群体、重点人员。

28日下午，井陉县卫生健康局（即原井陉县卫生和计划生育局）扫黑办一位工作人员向澎湃新闻证实，该局曾发布过前述文件。

她表示，28日上午，他们已接到很多询问的电话，局领导和局扫黑办负责人被通知向相关部门说明情况，该局已将这份文件从网上撤下。

该工作人员称，发布这份文件的初衷是为了扩大扫黑工作的宣传效果，实际却对失独家庭造成了伤害，向失独家庭道歉，“我们的工作做得不到位”。

据她介绍，自去年扫黑工作开展以来，井陉县卫生健康局按照要求，设立了扫黑除恶办公室，有三名工作人员，每个月向上级汇报一次。摸排涉黑涉恶相关情况一年多以来，没有发现过有关失独家庭的涉黑线索。“只是一个摸排的范围，并不是（把）他们定义为黑恶势力了。”

除了河北井陉县之外，山西省忻州市中心血站微信公众号的一篇标题为《开展扫黑除恶治乱，维护正常医疗秩序》的文章也将失独家庭列入扫黑除恶重点摸排对象之一。该文章也已经被删除。