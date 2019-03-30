吴敦义将亲探韩国瑜 昨派四国民党立委往高雄拜会

据联合新闻网报道，国民党昨天确定将在7月28日召开全代会，正式通过总统提名候选人。据了解，在相关人士居间联系下，党主席吴敦义确定将亲自前往高雄与韩国瑜会面，当面了解韩国瑜对参加党内总统初选及“征召”参选的看法，时间就在台湾清明连假结束到4月10之间。

换言之，在4月10日中常会通过总统初选提名作业要点及时程之前，党中央就会确认韩国瑜的想法和意愿。

针对立法院前院长王金平对“特邀”高雄市长韩国瑜参选一事摊牌喊话，吴敦义昨天回应说：“还会谨慎考虑”。

报道称，“吴韩会前”，在吴敦义亲自委托指派下，党籍立委曾铭宗、赖士葆、费鸿泰、许毓仁等，昨天已经前往高雄市政府拜会韩国瑜，针对韩国瑜推动高雄市自由经济示范区，当面了解韩国瑜的看法。至于此次会面是否触及总统初选议题，与会人士表示，吴没有要立委带话，拜会过程中也未谈到选举话题，但吴指派的立委在韩才返台湾就与与韩进行面对面的接触，后续效应仍引发党内高度关注。

据了解，继中常委及15县市长连署支持后，为了全力协助韩国瑜推动自由经济示范区，在吴敦义亲自指派下，国民党在韩国瑜还在中国大陆访问时，就敲定时间，四位党籍立委昨天下午衔命前往高雄市，韩国瑜在闭门会谈时，亲自用投影片向立委说明他的构想。

针对党内总统初选提名，前新北市长朱立伦昨天重申，国民党应赶快把初选或征召的事搞定，至于王金平也对征召制度提出强烈质疑，朱立伦说，王金平是长辈，王的说法都尊重，他呼吁全党团结，不管最后是哪一位出线，都要团结在一起，争取2020的胜选。