中国常驻联合国代表呼吁推进打击恐怖融资务实合作

中国常驻联合国代表马朝旭前天（28日）在联合国表示，中国支持国际社会根据恐怖融资的趋势和特点，加大国际反恐力度，主张推进打击恐怖融资务实合作，大力加强会员国能力建设。

据新华社报道，马朝旭当天在安理会预防与打击恐怖融资问题公开会上发言说，反恐融资涉及领域众多，涉及问题复杂，专业性强，广大发展中国家面临金融监管能力及资源缺口的巨大挑战。为避免任何一个国家的短板导致外部风险大量涌入形成缺口，杜绝任何地方成为恐怖融资“避风港”，国际社会应大力加强对会员国技术援助及能力建设，共同应对恐怖融资威胁。

马朝旭说，恐怖主义及恐怖融资活动无论发生在何地、打着任何旗号、针对任何国家，必须坚决打击。国际社会与各会员国应凝聚共识，形成合力，有效应对恐怖融资的所有源头、方式和渠道，尤其应重视互联网监管，阻断恐怖组织利用网络扩散和融资。

马朝旭表示，中国高度重视预防与打击恐怖融资，以加强反洗钱、反恐怖融资、反逃税等领域监管体制机制作为参与全球治理、扩大金融业双向开放的重要手段，深入参与金融行动特别工作组、欧亚反洗钱与反恐怖融资组织工作。

他说，面对依然严峻的反恐融资形势和更加严格的国际标准，中国将进一步探索建立以金融情报为纽带、以资金监测为手段、以数据共享为基础、符合国家治理需要的反恐怖融资监管体制机制，同时继续积极参与国际合作，在力所能及的范围内向发展中国家提供能力建设等援助，同各国一道，共同杜绝恐怖融资，打击恐怖主义，维护世界和平与安宁。