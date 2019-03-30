台监察院公布蔡英文申报存款额逾5400万台币

台湾监察院昨天（29日）公布，总统蔡英文申报存款数为超过5406万元（新台币，下同，约237万新元），较上次申报，即约5218万元增加约187万元。此外，她也申报在台北和新北拥有四笔土地。

据台湾《联合报》报道，监察院在最新一期《廉政专刊》也指出，至于蔡英文的债务部分，含短期授信贷款20万7009元、房贷余额787万1294元，共807万8303元，较前次申报893万4710元，减少85万6407元。

《廉政专刊》也提到，蔡英文也申报著作权财产《洋葱炒蛋到小英便当》、《英派：点亮台湾的这一哩路》两本书著作权，但金额均载明为无法估价。至于蔡英文出租给东道有限公司的土地每月租金9万元，蔡也投资东道有限公司110万元。

至于不动产部分，蔡英文申报持有台北市松山区延寿段一小段、宝清段一小段、大安区大安段二小段、新北市永和区四维段，共计4笔土地，另在台北市大安区及新北市永和区有建物两笔，皆交付信托，与上次申报资料并无变化。

此外，蔡英文持有家族企业正中企业公司股票总额413万6370元，也和去年申报一致。

蔡英文申报资料还备注小英教育基金会财务状况，至2018年11月1日基金会帐户余额从前次申报的393万9111元骤减为188万5865元；而去年3月3日蔡英文的母亲张金凤过世，蔡也在备注栏提及，”遗产尚在办理税务申报及继承手续，尚未完成”。