中国柔道冠军马端斌称有人给父亲5000人民币 要求别说贪腐之事

中国柔道冠军马端斌实名举报家乡辽宁本溪桓仁桦树甸子村两任村官刘忠军、刘忠和贪腐千万、勾结地痞流氓欺压村民后，当地成立调查组介入调查。马端斌昨天（29日）发消息称，父亲被带走到镇政府大楼配合调查，其大爷做笔录时疑受到干扰，有人给他5000元（人民币，下同，约1009新元），要求别说贪腐的事。

据《北京青年报》报道，29日，桓仁县委宣传部回应称，调查组进村入户走访、做笔录，让村民做完笔录后按程序签字确认，不可能让人干扰调查组的调查过程，调查一定公平公正公开，将核实马端斌反映的情况。据马端斌大爷的家属称，调查时提到的钱其实是指自家水稻被破坏的赔偿款。

3月28日晚上11时46分，举报家乡村官贪腐的柔道冠军马端斌通过个人实名认证的微博发消息称，其父亲深夜被不明身份人员带走，一时联系不上父亲，打电话一直没人接，担心其因为自己举报的事情被为难。

随后，《北京青年报》记者联系到马端斌父亲，他表示自己在当地镇政府大楼配合调查，没有被为难。29日0时16分，马端斌也发消息称，已联系上父亲了解情况。

马端斌实名举报家乡村官贪腐千万元、勾结地痞流氓欺压村民后，桓仁县成立调查组介入调查。29日，桦树甸子村的多位村民告诉北青报记者，已经配合调查组做了笔录，实事求是说了自己的遭遇，其中包括2016年因集体山林归属问题被村支书舅母用镰刀砍伤，胜诉后至今未获赔偿的村民。

村民李洪（化名）称，其背部被砍伤后，医疗费花了1.4万，法院判决砍人者汪某某赔偿9000元医药费。村民王淑芬（化名）称，她也接到调查组的电话，但由于其未在家中暂未做笔录。她说，因被汪某某追打摔倒致脊椎骨骨折，住院17天花了1万多元，法院判决打人者赔偿70%医药费。“我打官司请律师还花了2500元，住院期间刚好是春季农忙时，自己干不了活，也没有误工费，医药费赔偿至今也没拿到。”

29日9时09分，马端斌再次发微博称，“村民反映：半夜刘忠军的好朋友，现村党代表深更半夜去往多家村民家中迫使百姓签字支持刘忠军。前任派出所所长郑立华和刘忠东到本人亲属大爷家中，拿出来5000元，指使不要给我作证，还要跪求。县纪委的调查也是刘忠军的朋友带着去”。据马端斌父亲称，刘忠东的姐姐是刘忠军的婶子，而郑立华此前在当地派出所工作，后来调至桓仁县公安局。

29日上午，北青报记者联系上马端斌的大爷（化名）马征。他告诉北青报记者，2016年，因为马端斌家与刘忠军叔叔土地纠纷一事，他也对刘忠军不满，说过抱怨的话。之后不久，他就发现自家种植的水稻被破坏了，被打了除草剂，他看到水稻上的斑点才发现，并未看到是谁打的。同时，自家养的蜜蜂也被毒死了。“当时报了警，但警方说不好办，后来也没处理。”

马征说，28日晚，县公安局的两名工作人员来家中做笔录了解情况，他实事求是说了自己了解的情况，但县公安局的郑立华和派出所的刘忠东拿了5000元给他，说这个事现在很严重，要他别说贪腐的事。“后来就重新做了一份假的笔录，我年纪大了，也不太明白，按照他们说的做了，但没收钱，事后才觉得不对劲。端斌举报的情况，我是支持他的，也会实事求是说我了解的情况。”

29日上午，桓仁县县委宣传部的工作人员对北青报记者表示，他们已经注意到马端斌反映的情况，但此事调查组28日晚到村里入户调查，是为了不影响村民，签字是做笔录后，按流程确认签名，并非强迫他们支持刘忠军。工作人员还表示，调查组的调查一定公平公正公开，“此次调查，政法委书记、县公安局长、县纪委、县委组织部都在，不可能让其他人干扰调查过程，他说的这些情况我们也正在核实。”

29日下午，马征的儿子告诉北青报记者，从28日开始，有多批人到家里了解情况，父亲年纪大了，比较累，一些细节描述不太清晰。他提到的5000元，其实是调查组在了解水稻被破坏和蜂蜜被毒死造成的损失时提到的赔偿。“当时说这些损失要赔偿的话，要明确一定金额，比如5000元。”

据马征的儿子介绍，家里几十平方米水稻被破坏时还没成熟，三窝被毒死的蜜蜂也还没到收蜂蜜的时候，造成了一定的损失。“我们怀疑是刘忠军的叔叔做的，但没证据。调查组说可以跟怀疑对象进行调解，赔偿一定的损失，但我们想调查清楚再谈赔偿。”