官媒曝光福州沿海偷建大量豪华活人墓

清明节前，有中国记者在福建省福州长乐、福清、连江等地发现，虽然地方政府不断整治墓葬乱象，但偷建豪华墓、活人墓的情况依然多发，并向偏远山区、库区转移，环境破坏程度触目惊心。

据新华网昨天（29日）报道，在福清市城头镇溪边村对面的一座山上，新华社记者看到100多座已建成的坟墓分布在山林之间。在山顶，几名工人正在建造一座活人大墓，该墓毁林面积近100平方米，共有10个墓穴，墓地周围的树木横七竖八倒伏在黄土上。

长乐区江田镇南阳山一带曾是豪华墓、活人墓密集区。在南阳山近村及沿路的山体上，记者发现零星新建坟墓，山脚下昔日建成的豪华墓大部分用树枝或编织袋掩盖。

在南阳山进山公路入口处，江田镇政府设立的坟墓整治执勤点内，几位工作人员在值守。临近山顶，道路两侧坟墓逐渐增多。记者来到海拔300多米的山顶区域发现，100多座新建坟墓密密麻麻覆盖了整片山体，其中不少是占地100平方米以上的活人大墓，原本树木葱郁的秀美山脉满目疮痍。

记者调查了解到，一些生态环境较好的水库周边也成为坟墓乱建重灾区。

长乐区江田镇境内的三溪水库湖泊面积55万多平方米，属一级水源保护区。记者看到，水库四周的山上密密麻麻分布数百座坟墓，水库中的一些小岛也密布坟墓，整个库区宛如一个超级大陵园。除了旧建坟墓，一部分坟墓刚刚建成不久，还有工人正在施工建墓。

江田镇南阳山上的向阳水库同样是一级水源保护区。水库路边标语牌上写着“保护水源 珍爱生命”“禁止乱建坟墓 保护秀美山川”等宣传语。而就在标语牌背后的水库入口附近的山上，记者发现数座新建坟墓，林木被毁，山体裸露。

记者采访发现，违建豪华墓普遍大量使用石板、水泥浇筑。在库区附近建墓，堆积大量黄土、砂石，一经雨水冲刷都将冲进水库。

殡葬管理条例明确规定，任何单位和个人未经批准，不得擅自兴建殡葬设施。禁止建立或者恢复宗族墓地，禁止在耕地、林地、城市公园、风景名胜区和文物保护区等地建造坟墓。此外，兴建活人墓、豪华墓未经审批砍伐林木，毁林挖山，违反了森林法、环境保护法等相关规定。

至于是谁顶风违法建设，记者在福州福清、长乐、连江七个乡镇走访了解到，既有本村村民占地自建，也有抢占山地贩卖牟利的情况。

记者在福清市龙田镇南山村海边的山上发现大量墓穴，山体被挖得光秃秃。山下多位村民告诉记者，2018年以来政府加强了管制，禁止村民上山私建坟墓，但仍有不少人偷建、抢建。经济条件好一些的，花上百万元建大墓的不少。

有村民介绍，福清目前一个公墓墓穴售价4万至6万元（人民币，下同，约8076至1.2万新元），如果自建一处能容纳10人以上的活人墓，最低3万元就能建成。

在福州沿海农村地区，不少人迷信风水，修建坟墓讲究背山面水，山清水秀之地往往成为违建修墓的重灾区。记者采访了解到，一些村民通过抢占“风水宝地”贩卖牟利，助长了墓葬乱象。

多位村民告诉记者，在一些“风水好”的地方，有村民先用锄头把山挖了，扔一些建材把地占住，再以高价卖出去。有的墓地甚至能卖到10万元。

近年来，福州多地持续开展整治违建活人墓、豪华墓行动，但在执法中不同程度存在不敢碰硬、走过场等情况。

长乐区南阳村几位村干部告诉记者，周边一些村庄的村民把南阳村附近山林视为风水宝地，偷埋乱建行为屡禁不绝。村里曾组织人员上山阻止，长乐区、江田镇相关部门也多次巡查整治，但偷建坟墓者往往选择夜晚、雨天或者周末、节假日偷建，防不胜防。

有村民告诉记者，家族以前建了一个占地400多平方米的活人大墓，后来镇里来人让其整治，他买了一些树木种植在墓地周围就算过关了。

公墓建设滞后也是导致墓葬乱象的一个原因。记者走访福清、长乐、连江等地7个乡镇发现，只有少数乡镇建设了公益性公墓陵园。一些地方群众反映，因为没有公墓可去只能进山挖坟。

连江县琯头镇粗芦岛主山昔日一直是周围6个村庄的传统墓葬区，因岛上建设了骨灰堂、公墓，私建坟墓治理取得一定成效。而在没有公墓的长乐区江田镇，新建大墓比比皆是。

据悉，福清市目前共建成65个生命公园，计划到2020年底实现镇街全覆盖。

长乐区民政局局长胡敏辉说，建议相关部门进一步简化乡镇公益性公墓申报审批流程，放宽社会资本参与公墓建设、经营、管理的限制，切实提高农村公共殡葬设施保障。