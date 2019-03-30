中共中央政治局会议：加强党员教育管理 建设政治可靠党员队伍

据新华社报道，中共中央政治局昨天（29日）召开会议，由中共中央总书记习近平主持。会议指出，加强党员教育管理，就是要着力激发党组织的生机活力，建设一支信念坚定、政治可靠、素质优良、纪律严明、作用突出的党员队伍。

全文如下：

中共中央政治局3月29日召开会议，审议《中国共产党党组工作条例》和《中国共产党党员教育管理工作条例》。中共中央总书记习近平主持会议。

会议指出，党组在党的组织体系中具有特殊地位。中国特色社会主义进入新时代，党要更好管党治党、执政兴国，必须与时俱进做好党组工作，确保党组更好发挥把方向、管大局、保落实的重要作用。《中国共产党党组工作条例》的修订，贯彻了习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，坚持以党章为根本依据，落实新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线，为新形势下加强和改进党组工作提供了遵循。

会议强调，做好新时代党组工作，要增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，以贯彻落实党中央决策部署为前提，提高党组履职尽责的政治性和有效性，推动党组全面落实管党治党政治责任，履行领导职责，发挥领导作用，提高领导水平，确保党始终成为中国特色社会主义事业的坚强领导核心。

会议指出，加强党员教育管理是党的建设的基础性、根本性、经常性任务。加强党员教育管理，就是要着力激发党组织的生机活力，建设一支信念坚定、政治可靠、素质优良、纪律严明、作用突出的党员队伍。

会议强调，党员教育管理工作要在提高质量上下真功，增强针对性和有效性，切实防止形式主义。要坚持以党的政治建设为统领，把用习近平新时代中国特色社会主义思想武装全党作为首要政治任务，引导党员践行新思想、适应新时代、展现新作为。要坚持问题导向，针对不同群体党员特别是流动党员，采取精准有效的教育管理措施。要坚持“三会一课”、主题党日、集中培训等基本制度，使党员教育管理有力度有温度。要加强改革创新，提高党员教育管理工作现代化水平。

会议要求，各级党委（党组）要高度重视党员教育管理工作，加强对《中国共产党党员教育管理工作条例》实施的组织领导。各级组织部门要发挥牵头抓总作用，相关职能部门要加强协调配合，形成工作合力。党支部要履行好直接教育党员、管理党员、监督党员的职责，不断提高党员教育管理工作水平。

会议还研究了其他事项。