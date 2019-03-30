自动投案的河南女厅官 政治面貌较罕见

中共中央纪委网站昨天（29日）公布，原河南省环保厅副厅长宋丽英涉嫌严重职务违法，已自动投案，目前正接受河南省监察委员会监察调查。有中国媒体特别指出，宋丽英是九三学社社员，而不是中国共产党员，在以往的反腐案例里不多见。

据《中国青年报》报道，宋丽英的级别虽然不是很高，但有两点格外引人注意。其一，官方通报她是自动投案，其二，她是“接受河南省监察委员会监察调查”，其并非共产党员，而是九三学社社员，民主党派的成员被监察委员会调查，在以往的反腐案例里尚不多见。

报道引述《<中华人民共和国监察法>案例解读》介绍，涉嫌职务犯罪的被调查人主动认罪认罚，自动投案，真诚悔罪悔过的，监察机关经领导人员集体研究，并报上一级监察机关批准，可以在移送人民检察院时提出从宽处罚的建议。根据该规定，对具备一般自首情节的被调查人，纪检监察机关经过审批可以向检察机关提出从宽处罚建议。

报道也以河北省政协原党组副书记、副主席艾文礼的案例称，中纪委网站曾发文《为何对艾文礼提出减轻处罚建议？》指出：“艾文礼投案自首，并被提出减轻处罚的建议，释放出强烈信号——在反腐败高压态势持续强化的当下，已步入歧途的党员干部，应赶紧迷途知返，丢掉侥幸，相信组织、依靠组织，主动向组织投案自首并交代问题，争取党和人民的宽大处理”。

从结果看，纪委的态度也证明了这一点：“艾文礼自动投案，真诚悔罪悔过，依据《中国共产党纪律处分条例》《中华人民共和国监察法》等有关规定，经中央纪委常委会会议研究并报中共中央批准，决定给予艾文礼开除党籍处分，按规定取消其享受的待遇；收缴其违纪违法所得；将其涉嫌犯罪问题移送检察机关依法审查起诉，并提出减轻处罚的建议，所涉财物随案移送。”

不过，报道也称，对自动投案者宽大处理不等于放弃惩处，任何官员只要碰触了法律的底线，就一定会遭到惩处。过去，中央纪委和地方纪委对党员的行为严格约束，而国家监察委改革后，所有涉嫌违法行为的官员（不分政治身份）都被纳入了监管的范围。宋丽英的落马就是其中的例子。总体来看，此案只是九三学社和民主党派中非常少见的情况，但其警示意义仍然存在。

九三学社这类民主党派的内部监督与全国范围内的反腐与廉政建设也密切相关。按照相关规定，九三学社的内部监督对加强自身建设意义重大。就在近期，九三学社的多地省委监督委员会召开会议，探讨自我监督问题。