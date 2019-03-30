中方赞赏哈萨克斯坦对中国治疆措施的理解支持

中国外交部长王毅前天（28日）指出，中国赞赏哈萨克斯坦对中国新疆打恐立场的理解和支持，并称绝不允许任何人、任何势力破坏两国的友好与互信。

据中国外交部发布的消息，王毅在北京会见到访的哈萨克斯坦外长阿塔姆库洛夫时指出，中国新疆地区依法采取的去极端化措施取得显著成效，有力维护了当地的安全稳定，为促进本地区和平稳定作出了重要贡献，也为国际社会打击暴恐势力、消除极端主义提供了有益借鉴。

中国外交部发言人耿爽昨天在例行记者会上回答记者询问阿塔姆库洛夫和王毅国讨论在华哈萨克族人的问题时，重申了王毅上述的说法。

另据《中国日报》报道，王毅在北京钓鱼台国宾馆同阿塔姆库洛夫举行会谈。王毅指出，建交27年来，中哈关系已成为国与国之间睦邻友好、互利共赢的典范。双方就推动中哈全面战略伙伴关系发展达成五项共识，其中包括深化安全合作，共筑中哈发展振兴的安全屏障。全力打击“三股势力”，深化禁毒、打击跨国有组织犯罪、大型活动安保和网络安全合作，维护两国和本地区安全稳定。

王毅表示，中哈是友好邻邦和全面战略伙伴。在首任总统纳扎尔巴耶夫领导下，哈国家建设取得举世瞩目成就，在国际和地区事务中发挥着越来越重要的影响力。中方高度评价纳扎尔巴耶夫首任总统为促进中哈友好事业作出的杰出贡献。

王毅称，新任哈萨克斯坦总统托卡耶夫也是中国人民的老朋友，就职后首先会见了中国驻哈使节。外长阿塔姆库洛夫上任后将中国作为最先出访国家，这充分体现了哈政府继续推进两国关系发展的坚定意志和真诚愿望。中国对哈萨克斯坦的发展前景充满信心，对中哈两国关系的未来充满信心。

王毅指出，双方应保持高层密切交往，增进政治互信。中方欢迎纳扎尔巴耶夫首任总统来华出席第二届“一带一路”国际合作高峰论坛。习近平主席2013年在哈提出“一带一路”倡议后，中哈最先就共建“一带一路”达成共识并开展务实合作。双方应再接再厉，继续共同推进“一带一路”建设。深化发展战略对接，助力各自国家发展；挖掘双边贸易潜力，打造合作新业态；稳步推进产能合作，实现优势互补，发挥示范效应；加强互联互通建设，造福沿线国家和人民；密切人文交流，加强两国青年交往。双方应深化安全合作，共同维护两国和本地区安全稳定，在国际和地区事务中保持密切合作，加强在联合国、上合、亚信等国际组织中的协调配合。

阿塔姆库洛夫表示，哈中是睦邻友好的战略伙伴，两国关系始终高水平运行。发展对华关系是哈外交政策优先方向，哈方将继续落实首任总统纳扎尔巴耶夫同习近平主席达成的重要共识，不断加强和深化哈中战略合作关系。托卡耶夫新任总统非常了解中国，高度重视发展对华关系。“一带一路”是具有历史意义和全球影响的世纪倡议，哈方愿同中方一道，共同推进“一带一路”建设，持续落实产能合作项目，努力扩大两国贸易规模，加强农业、能源、工业、人才培训、基础设施等领域合作。哈方愿同中方加强安全合作，在国际地区事务中加强协作。哈方理解和支持中国新疆地区采取的打击“三股势力”、保障地区安全稳定措施。

中哈双方在举行会谈后，共同签署《中哈外交部2020至2022年合作备忘录》。