朱立伦：吴敦义若征召韩国瑜 一定全力支持

国民党主席吴敦义抛出“特邀”高雄市长韩国瑜参选总统的想法，更传出找四名蓝委去传话。新北市前市长朱立伦今天（30日）表示，都很好，但不管是立委、吴主席或党中央都应该跟韩表达党中央的意思，只要吴敦义征召韩国瑜，他一定全力支持。

据台湾联合报报道，朱立伦今天受访说，不管是立委、吴敦义或党中央，都应该跟韩国瑜表达党中央的意思，只要确定特邀就全党团结一致。朱立伦说，他与吴敦义两、三周才见面，他已经讲过多次，按照初选办法来订定，要征召早点定案，不要把事情复杂化、拖延时间。

朱立伦一再强调，现在国民党团结都还不一定赢，绝对没有任何对抗分裂本钱，这次是为蓝营赢，台湾赢中华民国赢。他还说，只有让党内每个人都更强，球队每位主力投手都要很强，虽然最后上场的只有一位，我们一定团结支持那一位，其他球员都是团对一员。

至于是否成全韩国瑜，朱立伦说，他从头到尾说过很多次，三月初见韩市长时，就已经说过只有相互支持共同合作，只要吴敦义征召韩国瑜，一定全力支持。

对于蔡政府要修正《两岸人民关系条例》，要对往后任何两岸何政治议题协商将设立高门槛，被质疑违宪。朱立伦说，蔡政府已经要把两岸人民关系条例，改名为“卡死和平条例”，如果连他提出的和平宣言都要比照修宪程序，未来所有民生相关议题的协定就要比照修宪，明显就是要卡死两岸，老死不相往来。

朱立伦批评，蔡政府要利用两岸紧张、战争创造政治利益，非常不道德，国民党绝对不吃这套，蔡政府现在怎么卡，将来民众支持国民党重新执政，绝对会废除。