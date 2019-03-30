日官员：日本不要求排除特定国家和企业的设备采购

对于中国商务部要求日本在5G建设领域公平对待中国企业一事，日本内阁官房长官菅义伟昨天（29日）称，日本并不要求排除特定国家和企业的相关设备采购。

据中国环球网报道，菅义伟在记者会上说，具体的设备采购由各通信运营商自行判断，“但我们期待在网络安全方面，（各个企业）能比以前更积极地采取应对措施”。

菅义伟也说，去年首相安倍晋三访华后，日中关系重回正轨，正在迎来新的发展。日本政府希望通过高层继续频繁交往，使日中关系提升至新的阶段。

另据中国商务部网站发布的消息，商务部新闻发言人高峰前天在例行新闻发布会上说，关于日本政府出台规定，以国家安全为由限制采购相关设备的问题，中国已与日方多次交涉，表明中方关切。

高峰说，日本反复表示，相关规定不以排除特定企业和设备为目的。他说：“但我们注意到，华为、中兴两家中国企业在日本开展正常的通信业务已经受到损害，企业投资和经营环境面临不确定因素。我们甚至听到，最近日本政界某些人士以所谓应对中国‘网络安全问题’为借口，声称要建立专门机构。我们不希望看到，保护主义在日本这样支持自由贸易的国家抬头。”

高峰也指出，如果日本政府做法明显有失公允，势必动摇两国间互信和企业合作的信心，损害两国关系改善发展的势头。

在谈到日本政府将公布的5G网络频谱分配方案时，高峰说希望日本信守对自由贸易的承诺，公平公正对待中国企业，切实保障中国企业的正当权益，为包括中国企业在内的所有企业在日本开展正常、互利的合作提供公平、透明、可预期的营商环境。

中国外交部发言人耿爽昨天（29日）在例行记者会上说，中国将密切关注日本政府5G网络频谱的分配结果。