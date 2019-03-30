蔡英文：我不怕受伤 团结就会赢

台湾总统蔡英文今天表示，从摔落谷底到坚持改革，12年来她没有辜负民进党，没有让人民和支持者失望，改革会遇到压力，她都可以承担，“蔡英文不怕受伤，但台湾主权不能受伤”。

据联合新闻网报道，蔡英文寻求竞选连任，但在党内提名遭遇前行政院长赖清德挑战，赖清德昨天在新书发表会上表示，“宁可输掉这场初选，都不可能伤害蔡英文总统”。

台湾人公共事务会（FAPA）今天在台北举行台湾关系法40周年暨台湾旅行法一周年庆祝餐会，蔡英文、立法院长苏嘉全、外交部长吴钊燮、FAPA会长郭正光与本土社团代表都出席与会，蔡英文整场几乎以台语致词，气氛热烈。

蔡英文表示，大家出席餐会不只想了解台美关系，对2020的情势以及台湾未来怎么发展，也都相当担忧。她说，历史上民进党在总统大选，团结就会赢，不团结就会输，每一次都没例外；团结最重要，团结一定赢。

蔡英文说，2008年民进党大输，是靠大家团结，好不容易才赢回台湾人民的信任。2016年，民进党再次执政，坚持主权、年金改革、经济发展、转型正义、能源转型等七大路线，是民进党创党以来，坚持不变的路线。

2008年接任民进党主席的蔡英文表示，从摔落谷底到坚持改革，12年来，“从来没辜负民进党”，改革会遇到的压力，她都可以承担，“蔡英文不怕受伤，但台湾主权不能受伤”，七大路线的坚持也不能倒退。

蔡英文提到，副总统陈建仁昨天向她表示，为了台湾愿意让贤、不再续任副总统，让本土政权有空间集成出一个“最强组合”。她感谢陈建仁的体贴，也相信所有挺台湾、挺民主的好朋友，尤其是FAPA，最了解面对国际情势的变化，台湾需要一个“最强组合”，继续带领台湾走在正确的道路上。

蔡英文表示，方向正确，就要有信心；路线正确，就要坚持下去。她会继续拼，请大家对她、对台湾有信心，大家一起为台湾的未来拼到底。

