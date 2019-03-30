民进党总统初选启动协调 苏贞昌：昨与赖清德深谈

民进党总统初选将上演“蔡赖之争”，被问及蔡英文和赖清德两人何时见面协调时，民进党协调小组成员之一的行政院长苏贞昌今天表示，昨天他才刚和赖清德见面深谈，并说会再进一步努力沟通。

据中时电子报消息，对于昨天陈建仁表达不续任，是否提高“蔡赖配”机会时，苏贞昌说，各种可能都有，陈建仁学养具丰，过去担任辅佐总统的角色，被赋予改革的任务，非常努力，也贡献很多，现在他选择回到学界继续贡献，都非常尊重。

苏贞昌说，赖清德昨天也表达他的心境，大家都非常理解。民进党是有制度、有价值的政党，初选就是要展现民主机制，让大家尽量表达自己的意愿，让各方了解有意愿贡献的人的主张。民进党初选制度中有协调机制，现在走到协调阶段，就是尽力协调，让有意愿参选的两人一起思考如何在制度中想出更好、更能胜选、更能为台湾贡献的方法。

对于陈建仁在此刻宣布不连任，外界揣测是“被协调”？苏贞昌表示，陈建仁是谦冲的人，他不是民进党员，但蔡英文请他担任辅佐角色，他也尽心尽力，现在一个阶段即将走完，另一阶段即将开始，陈建仁在这时表现他的心意，可以说很用心，也表示他对台湾一路走来的感情，应该敬佩他的努力、心境和境界。

至于赖清德昨哽咽说就算输掉初选也不会伤害蔡英文，但外界质疑登记初选就是一种伤害时，苏贞昌指出，初选是一种团队整合的过程，民进党的初选虽有竞争，但终究是同一个党，同样的理念大家一起走过来都有贡献，也都有沿路的感情和历练，所以初选是展现彼此智慧，求得最好、找出最好的力量，让民进党有机会继续为台湾贡献。

苏贞昌强调，初选制度是民进党行之有年，协调也不是要逼退谁，或要求谁担任什么位置，而是让现任总统跟一个想当总统的人各自展现最好的智慧，用最好的用心想出最好的方法，以附和支持者最好的期待，他也希望能有最好的结果。

