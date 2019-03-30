环时：中国不妨对澳大利亚新西兰继续保持冷淡

中国官媒《环球时报》今天（30日）发表社评，建议中国在澳大利亚和新西兰没有对华关系实质性调整的情况下，对它们比对其他西方国家冷淡些，不过也强调不主张与这两个国家恶化关系。

《环球时报》在题目为《中国不妨对澳新继续保持冷淡》的社评中指出，澳大利亚和新西兰都展现出改善对华关系的主动姿态，值得欢迎，不过两国去年以来损害同中国关系的实际行动已经发生，相关影响并未消除。社评称，若要真正改善对华关系，澳新显然需要做出更多努力。

社评也特别提及澳大利亚，称“澳大利亚紧紧追随美国，它的对华政策也影响到新西兰”。文章认为，澳大利亚“应当成为因帮助美国损害中国利益而付出代价的一个示范，在国际上得到清晰的识别”。社评也称澳大利亚“离中国比较远，对我们说重要就重要，说不重要就不重要”。

全文如下：

澳大利亚和新西兰都展现出改善对华关系的主动姿态。新西兰总理阿德恩星期天将开启她上任以来的首次中国之旅，虽然此访因基督城恐怖袭击而缩短到24小时，但这次访问仍将给中新两国关系带来暖意。澳大利亚则在星期五宣布，莫里森政府将成立具有创新意义的“澳中关系国家基金会”，以推动加强与中国的关系。

澳新两国新的对华姿态值得欢迎，不过两国去年以来损害同中国关系的实际行动已经发生，相关影响并未消除。因此为真正改善对华关系，澳新显然需要做出更多努力。

去年8月，澳大利亚在西方国家中率先宣布将华为排除在该国5G网络建设之外，产生了非常恶劣的影响。在此之前，澳大利亚通过了被广泛认为针对中国的“反外国干涉法”，并有一系列排挤在澳中资和华商企业的行为，在澳华侨华人的工作和生活环境受到影响。澳大利亚还是近年来就南海问题配合美国对华施压最活跃的西方国家之一。

新西兰政府于去年11月宣布经过评估，认为华为5G设备将对新西兰网络安全带来较大风险，这一表态被视为新西兰对华为等中国公司的实际歧视。

澳大利亚紧紧追随美国，它的对华政策也影响到新西兰。澳新都是“五眼联盟”国家，尤其澳大利亚，它的对华政策在西方国家里受美国将中国定义为战略竞争对手的牵动幅度是最大的。

这一轮澳新对华政策的缓和不太可能是战略调整，而更可能是策略和气氛性的调整。中国在鼓励它们这种积极动向的同时，应保持对两国的压力，不能它们向中国露出笑脸，之前的事情就一笔勾销了。

特别是对澳大利亚，它应当成为因帮助美国损害中国利益而付出代价的一个示范，在国际上得到清晰的识别。华盛顿正在加大力度劝说盟友加入它对中国的战略打压，而很多国家担心那样做会有损它们与中国这个巨大市场的合作。在一些国家犹豫不决的时候，中国要有所作为，除了劝说美国的其他盟友不要在中美之间选边站，保持对澳大利亚的压力也很重要。

为了争取欧洲及亚洲的美国盟友保持更稳定的对华关系，中国牺牲一点与澳新、尤其是与堪培拉的关系是值得的。有所为有所不为，是中国维护好对外关系整体格局的应有取舍。

当然了，我们并不主张与澳新恶化关系，正常往来的大盘应当保持，但在它们没有对华关系实质性调整的情况下，对它们比对其他西方国家冷淡些，是很有必要的。

澳大利亚自视为中等强国，有较明显的地区野心，但它离中国比较远，对我们说重要就重要，说不重要就不重要。澳大利亚的对华态度可以由中国不断崛起提供牵引力，我们尽可等待澳方自然发生向好的变化。