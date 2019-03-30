柔道冠军举报村支书：举报贪污金额多打了个“0”

中国全国柔道冠军马端斌27日实名举报辽宁老家两任村支书存在贪腐行为后，对举报内容做出更正，称在被举报的其中一位原村支书刘忠军的贪污金额多打了一个“0”，正确的数额应该是100万元人民币（约20万新元）。

据中国上游新闻报道，至于举报的初衷，马端斌则表示，实名举报是受到老家村民的委托。因为村民们举报了很多年却收效甚微，所以他决定站出来帮村民发声。

马端斌表示，举报内容均系村民姜某等人提供，“我能为举报内容负责。举报信中我有三处错误，没能修改过来：桓仁县打错成了柜仁县；刘忠军的贪污金额应该是100万，我多打了“0”；另外就是联系电话写错了。”具体的情况可以向提供举报内容的村民了解。

报道称，在举报后不久，受到压力的马端斌不得不主动删除了举报微博。此后，28日晚至29日马端斌又连续发布多条微博，不仅写到“父亲被带走，失去联系”，还直指调查组进驻后的不当现象，协同被举报人的合伙人以及朋友等人一同走访村民，马端斌质疑调查组这种行为是否属于“包庇”。

马端斌的父亲向上游新闻记者介绍，因为配合当地政府的调查，他是29日凌晨两点多才从镇政府返回家中。对于马端斌举报村支书的贪腐行为，马端斌的父亲说：“我啥也不知道，就想解决我家三亩半地的问题。”

马父也告诉上游新闻记者，2017年，因自家门前土地归属问题与刘某国产生矛盾，遭其殴打。马父左眼钝挫伤、头部外伤、胸壁挫伤。而这位刘某国正是原村委刘忠军的叔叔。

辽宁省本溪市桓仁县五里甸子镇桦树甸子村原村支书刘忠军证实，双方是存在过争执的，并且因为打架双双将对方告上法庭。根据判决书内容，刘忠军的叔叔负主要责任，马父负次要责任。刘某国应赔偿马父4984.22元，马父赔偿刘俊国 1512.44元。然而刘某国方面并没有依据判决履行赔偿。

马父还告诉记者，他与刘家矛盾由来已久，2002年时他承包了一片板栗地，此后刘家无理由占用了三亩半。“一直在反映，每次都是被学习、开会等各种理由推脱。”马父告诉记者，“每次都告诉我等两天，这一等就是好几年。这一次各部门这么重视，就是因为我儿子是冠军。”

报道称，从马端斌的举报内容来看，六项指控并不只是马家和刘家的私人恩怨，而是关涉村干部是否存在贪腐涉黑等恶劣行为。

马端斌说，由于职业的特殊性，自己确实是受到了压力，不得不删除了微博，希望大家能够理解。

此外，向马端斌提供举报内容的村民姜某表示，因为实在没办法的情况下，他们才找到了马端斌，因为“小马是冠军，有名气，他来发声可能会有人管。”

至于马端斌质疑调查组存在包庇行为，桓仁满族自治县县委宣传部回应称，调查组由多部门参与，不可能有人操纵调查组，“会给大家完满答复”。

报道称，当地大部分村民对于刘忠军欺压百姓的情况有所了解。

有附近村民告诉记者，这几天村子里来了很多人，都是来调查的。“刘忠军上任初期还是挺好的，后来就搞些歪门邪道的事，老百姓都知道。”

关于马端斌举报一事，村民表示，“刘家经常欺压老百姓，这次举报是欺负他们（马家）太狠了。至于贪污之类其他的情况就不太清楚了。”

刘忠军否定了全部举报指控的内容，并称自己被举报是因为举报人的私利没有被满足。“他们提出不合理的要求我没有答应，所以骚扰报复，我会讨一个说法的。”

刘忠军告诉上游新闻记者，桦树甸子村是五味子专业村，为了发展五味子，从上面争取扶贫资金，发放给老百姓。具体就是以实物的方式来发放，老百姓收到后折换成钱的方式给村里打的白条。“老百姓又开不了发票，只能用打白条的方式，这在民间很普遍。”

马父提出的被占用的三亩半土地，刘忠军则表示，他承包了板栗地也不种，当时是别的村民想承包，“我不能不让人家承包呀！所以马家就耿耿于怀。再后来他们的矛盾激化就有了肢体上的冲突，这件事跟我也没有关系。”

刘忠军告诉记者：“因为马端斌是全运会冠军，他就多次反映过，我没有答应。这次他们的举报已经把我写成黑社会头子了，已经严重损害了我的名誉权，我会讨要一个说法的。”

目前，桓仁满族自治县委宣传部已成立调查组进驻桦树甸子村调查此事，被举报的另一名村支书刘忠和已经停职接受调查。