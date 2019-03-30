传台总统府刻意安排退位 陈建仁：个人决定

台湾副总统陈建仁昨天发出公开信，表示他向总统蔡英文报告，自己的阶段性任务希望明年告一段落，希望民进党能全体团结形成最强组合。对此，陈建仁今天受访表示，他的出发点就是希望民进党团结，希望能让蔡英文作出最好的选择，他知道大家都很关心这件事，希望关心这件事的人都可以表达意见。

据《自由时报》消息，陈建仁昨天在面簿发公开信，表示他当面向蔡英文报告，他的阶段性任务希望明年告一段落，“这是我能为她，为台湾所做出的最好决定”，要延续民进党的执政、确保台湾的主权、持续社会经济的转型工程，民进党必须全体一心团结起来，给蔡英文力量，形成最强的组合。

陈建仁今天下午受访被问到面簿的公开信是想替蔡赖配鼓舞时说，他的出发点是希望民进党团结，不要伤害到民进党，让蔡英文最能够胜选、最能延续施政理念、最能带领台湾往更好的方向，就是最好的选择。

陈建仁指出，他不是民进党员就很关心、焦虑这件事（指初选），相信民进党员一定比他更焦虑担心，希望关心这件事的所有人，都能够表达自己的意见，在这件事上，大家应以国家为重点，怎样对国家最好，个人考量应放其次。

至于有传言陈建仁退位是总统府刻意安排，陈建仁说，他在公开信已讲得很清楚，是为了让蔡英文的施政理念能够延续，带给台湾更好的未来，才会做出这样的决定，这是个人的决定，他也祝福台湾能够越来越好。