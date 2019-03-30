台湾三大学学生发起反对收看中天新闻行动

台大学生上周因不满中天逾越新闻媒体角色，发起投票，希望校内禁播中天新闻。之后，台湾另外两所大学政治大学和世新大学也基于不同原因发起反对收看中天新闻的行动。

据台湾联合新闻网报道，本月22日，台湾大学的一名学生代表在面簿社团发起投票活动，以“要求台大校园内的各餐厅，不得以餐厅电视机播放中天新闻台”为旨，调查学生们的意见，也不排除根据投票结果，发起正式的校园公投。

政大之后也传出有校外人士硬将学校餐厅电视转到中天，因此学生在面簿呼吁大家抢回遥控器转台。

两所大学校方和学生自治组织已经表态，称现阶段不会限定播或不播哪一频道，而是尊重自主选台。

世新大学的一些学生昨天（29日）则在网络上发起“我世新人，我反旺中”联署行动，表明拒绝被中天新闻台代言，并呼吁中天不要弄臭所有媒体工作者名声。

联署声明指出，中天新闻因违反事实查证原则，遭国家通讯传播委员会（NCC）员裁处，后续却又以“NCC公审媒体？世新广电不适任新闻主管？”为标题，大幅度报道NCC委员洪贞玲询问中天新闻主管的过程。

世新连署发起学生认为，作为媒体公器，中天在学运时踹垃圾桶指控学生、做石虎与熊猫的比较、对美国在台协会官员谈话的移花接木等，早已成为传播学院的负面教材。