港民主派议员对国歌条例草案序言提出询问

有香港民主派立法院议员在立法会国歌条例草案委员会会议上，就草案序言部分提出询问。有议员称，序言提及“一切个人和组织都应当尊重国歌”，认为是将规管范围扩大至外国人。

据香港电台今天（30日）报道，“人民力量”议员陈志全说，全国性法律的条文第三条列明，“一切公民和组织都应当尊重国歌”，不过草案序言部分则是“一切个人和组织都应当尊重国歌”，认为是将规管范围扩大至外国人。

香港政制及内地事务局常任秘书长邓忍光回应时说，条例在香港实施，任何人包括游客，即使不是公民，也要守法，他也强调，序言并不衍生法律责任，也不存在任何非中国公民违反序言的说法。

“议会阵线”议员毛孟静说，序言第三条的中文部分指出，法例是弘扬“爱国精神”，英文版本则是“爱国主义（patriotism）”，认为中英文字眼有差异。

新民党议员容海恩则质疑，为何条文只是写“香港”，而不是写“香港特别行政区”。

政制及内地事务局局长聂德权表示，在当地实施全国性法律时，会采纳序言以解释条文，序言本身不牵涉任何法律责任，而法庭在判断罪行时只会考虑条文部分。他重申，序言只是解释立法原意，如果条例清晰，法庭不会参考序言部分。

聂德权也说，至于当地立法的英文版本，则尽量采纳全国性法律的英文部分。