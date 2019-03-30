赴雨花台缅怀新闻引用汪精卫诗 “中国陆军”微信号致歉

中国人民解放军新闻传播中心旗下的陆军新闻信息微信号因发表的一则赴雨花台缅怀的新闻引用了被视为汉奸的汪精卫所创作的一首诗。该微信号后来将文章撤下，并对此致歉。

据中国《环球时报》昨天（29日）报道，“中国陆军”官方微信号发表名为《这些历史，我们从未忘记》的文章，原本想要报道的是驻宁陆军某防化旅百余名官兵赴雨花台烈士陵园缅怀先烈的新闻，但这篇文章却引用了汉奸汪精卫所著的《被逮口占》一诗。

这首诗是汪精卫早年与同盟会成员刺杀清朝摄政王载沣事败被捕后，在狱中所著，内容表达他早年革命的决心。汪精卫在九一八事变之后，投靠日本在南京成立亲日政府，而被视为汉奸。

“中国陆军”后来删除了这篇文章，并发表致歉信。

“中国陆军”在信中称，该稿件来自邮箱投稿，因为编辑人员文化素养不够、编审把关不严，没有仔细甄别引用文字的来源出处，造成了严重失误，引起了非常负面的影响，为此深表歉意。

致歉信提到，“中国陆军”媒体平台始终秉持传播党的声音，积聚新时代强军正能量，时刻保持头脑清醒、立场坚定。对于各种错误政治观点，坚决抵制。汉奸走狗、民族败类，将永远钉在历史耻辱柱上。

致歉信也说，“中国陆军”媒体平台由衷地感谢在这一过程中善意提醒、热心帮助的媒体和网友们，“中国陆军”媒体平台一定引以为戒，加倍努力，提高编辑业务素养，认真总结经验教训，恳请网民继续支持“中国陆军”媒体平台。