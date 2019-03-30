河南一理发店广告调侃刘胡兰 官方查处

中国河南省一家理发店在广告彩页印制调侃中国英烈刘胡兰的广告，后来被地方当局没收，责令停业整顿以及要求公开道歉。

据中新社报道，涉事理发店位于河南驻马店市。3月28日，这家名为“晴天·形象设计”的理发店在广告彩页印制“我要的是桂纶镁，出来的是刘胡兰”的广告语，引发社会关注。理发店工作人员回应称，广告为自行设计，“现在的年轻人都喜欢段子，只是宣传一下”。

中国共产党新闻网站的资料显示，刘胡兰原名刘富兰，1932年10月8日出生于山西省文水县，1946年被吸收为中共预备党员。她在1947年被敌军杀害，遇害时还不到15岁。消息传出后，毛泽东为她亲笔题词：“生的伟大，死的光荣！”

驻马店开发区官方微博昨天发布通报称，已对涉事理发店广告内容出现侮辱英烈问题依法进行查处，没收全部问题广告彩页，责令停业整顿，要求其在媒体上公开道歉。

通报称，3月28日，针对《驻马店理发店广告调侃英烈》网上舆情，驻马店开发区管委会迅速行动，组织网信、工商、公安等相关职能部门针对“晴天·形象设计”广告内容出现侮辱英烈问题依法进行查处，全部没收了“晴天·形象设计”理发店问题广告彩页，查扣了其经营工具，责令其停业整顿，并对其进行了批评教育，要求其在媒体上公开道歉。

通报称，目前工商、公安等部门已经启动行政执法程序，对“晴天·形象设计”理发店违规违法行为进行立案查处。