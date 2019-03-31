IMF：人民币在全球外汇储备中占比升至1.89% 创下新高

国际货币基金组织（IMF）当地时间29日发布的数据显示，截至2018年第四季度，各经济体央行持有的外汇储备中，人民币资产占比升至1.89%，超过澳元和加元，创IMF自2016年10月报告人民币储备资产以来最高水平。

据中通社报道，据IMF公布的最新官方外汇储备货币构成季度数据，截至去年第四季度，人民币外汇储备资产约合2027.9亿美元（2748.41亿新元），占比升至1.89%，高于澳元的1.62%和加元的1.84%。

分析人士认为，人民币在全球央行外汇储备资产中的占比上升，反映出人民币纳入IMF特别提款权货币篮子后，全球外汇储备管理机构持有人民币资产的兴趣增加，同时对美元的依赖有所降低，有利于促进外汇储备资产多元化。

据了解，目前有149个国家和地区自愿向IMF报告官方外汇储备货币构成。IMF将成员持有的美元、欧元、英镑、日元、瑞士法郎、澳元、加元和人民币8种货币的外汇储备总量单独列出。

中国国家外汇管理局总经济师王春英本月18日介绍说，2019年以来中国外汇市场运行更趋平稳，外汇储备余额稳中有升；今年2月末，外汇储备余额较2018年末上升175亿美元。

王春英认为，未来中国外汇市场平稳运行的基础将持续存在，主要影响因素包括：中国经济发展拥有足够的韧性、巨大的潜力，宏观政策将强化逆周期调节，继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策，宏观杠杆率基本稳定，财政金融风险总体可控，外汇储备充足，为外汇市场稳定奠定了良好的经济基础。