咪蒙公司解散 给员工颁发毕业证称“公司垮了”

咪蒙公司北京十月初五影视传媒有限公司已正式解散。根据咪蒙公司员工社交媒体信息透露，解散后员工们都收到了特殊的“毕业证”。

据新浪科技30日报道，该毕业证上显示，可爱的XXX同学于X年X月X日至X年X月X日在本校（公司）XXX业学习（上班），修完教学计划规定的XXX（接受了咪蒙牛逼的培训），成绩合格（完成了令人发指的KPI），年轻可爱（公司必备品格），准予毕业（公司垮了）。落款是咪蒙的签名及咪蒙幼稚园。

而咪蒙自己的毕业证上则写着，可爱的咪蒙同学于2015年10月5日至2019年3月30日在本校（公司）人生专业学习（当老板），修完教学计划规定的全部课程（人性的复杂、情感的莫测、体重的变化），成绩合格（从自卑的青春期少女变成迷人的渣女），不曾油腻，准予毕业（又开垮一家公司）。

咪蒙在朋友圈也提到，“第二次开垮公司了，我们办了一场毕业典礼”，并称“一直记得有人说过一句话：咪蒙，我不羡慕你们员工的福利和收入，我羡慕他们脸上的笑脸”。

此前，1月29日晚，咪蒙旗下微信公众号“才华有限青年”发布一篇题为《一个出身寒门的状元之死》的文章。该文被质疑“造假杜撰”，引发圈内人士讨伐。

随后“咪蒙”微博注销、“咪蒙”公众号注销，其公司旗下多个公众号均已清空内容或停止更新。头条、凤凰网等平台也发布公告，对咪蒙等自媒体采取封禁、永久关闭处理。