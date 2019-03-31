柳州一男子手绘驾驶证骑车上路 涉嫌无证驾驶被查

柳州一男子开摩托车上路，被交警拦下一查，竟发现他的驾驶证是自己手写的。

据《柳州晚报》报道，记者了解到，当天中午，由柳州城管、交警以及交通执法人员组成的联合执法组，在设卡例行检查中，一名40多岁骑着灰白色的摩托车，被交警依法拦下检查。

当交警要求该男子出示其行驶证和机动车驾驶证时，只见该男子神色坦然的从口袋中掏出一本机动车驾驶证。从表面看来，这就是一本普普通通的机动车驾驶证，黑色封皮，上面写着“中华人民共和国机动车驾驶证”黄体字，从表面看，一切都是那么的正常。

可是，当交警翻开这本“机动车驾驶证”后一看，在场的交警和其他执法人员都惊呆了：黑色封皮里的驾驶证，左边竟然是一张横格白纸黑字手写的“居民身份证”！该“居民身份证”上，写着姓名为覃某某，性别，男。其他信息诸如民族、出生年月、家庭住址写得清楚明白。中间贴着一张彩色的两寸相片。而右边，写着“摩托车银白色125、SIM宝马发动机、桂BXXXXX”字样。这赫然是一本“两证合一”的“机动车驾驶证”！

经询问，覃某某说，这是几年前买的车。他知道，骑车上路需要驾驶证，又懒得去学，花钱不说，而且还要花时间，想来想去，干脆自己做一本算了，再买一个封皮装起来，万一碰上查车，拿出来“晃一下”，估计交警也不会认真看的。开了几个月，“平时都没事，没想到这次交警那么认真”。

拦车检查的“联合执法组交警刘警官说，他从警二十多年,工作中碰见的假的驾驶证都是几乎以假乱真的，但是像这种带着用一张白纸写着个人信息的“驾驶证”，就敢堂而皇之骑着摩托车上路的，还是第一次看见。

由于覃某某涉嫌无证驾驶机动车，交警依法将其驾驶的摩托车予以暂扣。目前，此案正在进一步处理中。