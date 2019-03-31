中国股民超1.4亿 自然人投资者占比99.77%

中国证券投资者保护基金有限责任公司近日发布了首次“全国股票市场投资者状况调查”结果。作为A股市场投资的绝对主力，1.4亿股民画像如何？他们的资产配置、投资心理、交易行为等又具有什么显著特点？

据新华社30日报道，投保基金相关负责人介绍，通过对投保基金调查固定样本库的万名固定样本投资者和16.2万互联网随机样本投资者进行问卷调查，结果显示，截至2018年8月31日，全国股票投资者数量达1.42亿，其中自然人投资者占比99.77%。这意味着，研究、分析自然人投资者心理及行为特征对有针对性地开展投资者教育及投资者保护工作具有重要意义。

从资产配置角度看，近8成受调查投资者收入主要来源于工资、劳务报酬，超九成年度税后收入在50万元人民币（10万新元）以下。与此同时，受调查投资者主要将投资回报用于改善生活，超7成受调查投资者把股票投资金额控制在家庭收入的30%以内。多数受调查投资者对股票的投资金额最多，其次是存款和银行理财。

从投资心理看，约5成受调查投资者的投资注重长期收益、希望稳定增长，追求短期收益的投资者相对较少，占比在20%左右。为了获取收益可以承受一定的投资风险，但超8成投资者不愿承担较大的风险。调查还显示，目前投资者表示主要依靠自己分析做出投资决策，根据网上投资专家推介和接受投资顾问辅导的较少，占比不足10%。

从交易行为看，受调查投资者更倾向通过互联网渠道买卖股票，券商手机客户端是最普遍使用的渠道，选择去营业部现场购买股票的投资者占比不足5%。超7成受调查投资者没有使用杠杆资金炒股，使用杠杆资金的比例超过自有本金的投资者较少，占比不足2%。