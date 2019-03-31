《都挺好》取景地成网红打卡点 屋主摘门牌怕被认出

据中新网报道，近日，随着电视剧《都挺好》的热播，剧中位于苏州的几个取景地也一跃成为热门的打卡点。

3月29日，在苏州同德里的“苏家大院”外，慕名前来的游客们挤满了巷子。附近居民林先生介绍，自从《都挺好》播出以来，小巷人气暴增，每天人流量有数千人，房主为了不被打扰，7号人家的房门上，原本的门牌已不见踪影。

林先生在7号斜对门的12号经营着一个读书会。他回忆：“剧组差不多是一年前的这个时候来的，7号作为苏明玉的家，12号是演员们的化妆间和休息室。之前一直都有很多剧组在同德里拍戏，但收视率都不好，我们也没想到这部戏会这么火，让这里一下子闻名全国”。

在居民们看来，虽然游客对日常带来了一些干扰，但还是很高兴自己生活的小巷能被大家所认识、喜欢。

另据《北京青年报》报道，有网友爆料称，因前往“苏家老宅”的游人过多，给当地居民的正常生活添了不少麻烦，“甚至有人晚上8点多还去敲门，影响老人的生活”。

据当地工作人员透露，《都挺好》播出后，的确带火了同德里巷和周边的参观情况。他介绍，同德里巷和与其平行的同益里巷，是当地保存较为完好的民国建筑群，“不收门票，是开放式的景点。”

他介绍称“同德里巷长约200米，里面住着70多户人家，大多都是老年人。这个社区虽然只有0.26平方公里，但拥有14处古宅，都是在民国时期建成的，电视剧里的‘苏家老宅’就是这14处古宅中的一处。老宅里现在住着一对老夫妻。”