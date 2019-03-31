马化腾：5G和AI双核驱动令产业互联网进入“快车道”

腾讯董事会主席兼首席执行官马化腾31日出席2019中国（深圳）IT领袖峰会时表示，在5G和AI“双核驱动”下，各行各业转型升级的门槛会不断降低，产业互联网的发展将进入“快车道”。

据中新社报道，马化腾表示，借助产业互联网，各行各业的数字化转型升级，将从传统产业自己“单脚跳”，变为与互联网协作的“双腿跑”。目前中国拥有超过8亿网民，98%的网民使用移动互联网，移动支付用户接近6亿。中国传统产业需要充分借助在移动互联网领域的领先优势和创新能力，打通消费端与供给端的有效连接。

去年，腾讯宣布启动新一轮架构重组和战略升级，提出“扎根消费互联网，拥抱产业互联网”，新成立了CSIG（云与智慧产业事业群）和PCG（平台与内容事业群），其中CSIG主要承担腾讯在产业互联网领域的探索。

马化腾还认为，传统产业与互联网正在融合成为一个命运共同体，科技创新与网络安全是这个共同体的两大基石。网络安全问题是过去传统产业没有面对过的挑战，需要充分利用互联网公司的经验和能力。

他表示，产业互联网的另一块基石是科技创新。如果长期在基础研究和关键技术领域缺席，各种应用创新，就可能像沙漠里盖起的高楼，随时有倒塌的危险。腾讯正在加大科研投入，目前已经成立人工智能实验室、量子实验室，机器人实验室等多个团队进行前沿领域的探索，并希望与高校和科研机构一起探索产学研的创新生态。并希望未来能与更多合作伙伴一起，共建5G应用生态。

腾讯3月21日公布的2018年全年业绩显示，2018年腾讯收入3126.94亿元（人民币，下同，631.39亿新元），同比增长32%，其中云服务收入同比增长超过100%至91亿元。

此次峰会以“IT新未来：5G与人工智能”为主题，于3月30至31日在深圳举行，众多科技领袖和各界精英聚焦未来通信、数字城市、金融科技等热门话题。