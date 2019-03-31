昆山燃爆事故涉事企业：台企子公司 曾获评高新技术企 

昆山汉鼎精密金属有限公司今天（31日）上午发生燃爆事故，已致七死五伤。据记者检索发现，涉事企业2017年曾被认定为高新技术企业，资料显示，其系台资企业子公司。

据《新京报》报道，中国国家企业信用信息公示系统相关资料显示，昆山汉鼎精密金属有限公司成立于2004年，注册资本为2080万美元（2819万新元），所从事行业为金属制品业。

其“经营范围”一栏显示：加工、生产新型电子传导原配件、新型合金材料制品、高级手工具与气动工具，镁合金铸件、镁合金及其应用产品等。

汉鼎精密公司的股权信息显示，其实际控股方是华孚科技股份有限公司，出资比例为100%。

华孚科技公司官网介绍，华孚科技公司是一家超过60年历史的台资上市企业，主要服务于镁铝合金等轻金属加工制造领域，其主要生产基地位于昆山，即涉事的汉鼎精密公司。

工商信息显示，2018年5月11日，汉鼎精密公司曾被昆山市环境保护局处以10万元人民币（2万新元）罚款的行政处罚，处罚类型未予显示。

昆山广播电视台微信公众号“昆山视听”报道，汉鼎精密公司此次被处罚原因，是违反了水污染防治管理制度。

据梳理，汉鼎精密公司于2017年获得“高新技术企业”称号。在高新技术企业认定管理工作网核实到，上述公司名字出现在了江苏省2017年第二批拟认定高新技术企业的名单上。