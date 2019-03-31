丹东港称为政府垫付227.89亿资金 丹东市政府：不存在

就丹东港集团近期声称“要求政府偿还垫付资金227.89亿元”（人民币，下同，46.02亿新元）一事，丹东市人民政府有关部门负责人3月30日回应：这没有事实和法律依据，丹东市人民政府没有偿还义务。

据《人民日报》报道，3月下旬，丹东港集团通过媒体对外发布消息，声称该集团在辽宁省、丹东市人民政府的委托下，开展大规模围海造地、港口公用基础设施建设活动，要求丹东市人民政府偿还该集团垫付的围海造地及港口公用基础设施建设资金227.89亿元。对此，丹东市人民政府高度重视，责成有关部门全面深入调查。依据相关部门提供的证据表明:丹东港集团的要求没有事实和法律依据，丹东市人民政府没有偿还义务。

据了解，丹东港集团要求偿还的227.89亿元建设资金，主要包括两部分:一是大东港区区域建设用海规划范围内的围填海施工投资202亿元；二是大东港区港口公用基础设施建设资金25.89亿元。相关文件显示，国家海洋局对大东港港区区域建设用海规划批复的规划用海总面积控制在1801公顷以内，其中填海面积控制在1416公顷以内。丹东港集团实际填海1336.25公顷，其中已取得海域使用权26宗，形成土地783.35公顷，透水构造物（码头）10.9公顷，均换发了《土地使用权证书》或《不动产证书》，使用权人为丹东港集团（22宗）及其分立重组的丹东港务经营公司（4宗）。这些填海形成的土地全部被丹东港集团用于抵押贷款。

丹东市人民政府有关部门负责人表示，自2011年以来，大东港区围填海的建设主体是丹东港集团，围填海的建设行为是企业行为，建设资金是由丹东港集团自身承担的，丹东市人民政府不承担丹东港集团围填海建设资金的责任。丹东港集团是围填海投资建设的责任主体，也是围填海造地的不动产权利人、受益人。