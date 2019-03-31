杨洁篪：没有一个国家因为参与共建“一带一路”陷入债务危机

中央外事工作委员会办公室主任杨洁篪29日在接受媒体采访时表示，到目前为止，没有一个国家因为参与共建“一带一路”而陷入债务危机，相反，很多国家通过参与“一带一路”合作走出了“不发展的陷阱”。

据中新社报道，杨洁篪在受访时介绍了共建“一带一路”和第二届“一带一路”国际合作高峰论坛筹备工作有关情况。

他表示，国际上有些关于“一带一路”倡议的不同声音，认为这是中国的地缘政治工具、可能给有关国家制造债务陷阱等。这显然是对“一带一路”倡议缺乏客观、公正认识，属于误解、误判甚至是偏见。我们已经多次对外强调，“一带一路”是经济合作倡议，目的是支持各国共同发展，大家都是平等的参与者、贡献者、受益者。“一带一路”是开放、包容、透明的，不打地缘博弈小算盘，不搞封闭排他小圈子，不做凌驾于人的强买强卖。

杨洁篪强调，对于所谓“债务陷阱论”，当事方最有发言权。事实是，很多参与并受益于“一带一路”倡议的沿线国家政府、企业和民众都已经站出来说话，用事实和数据公开辟谣。在“一带一路”合作框架下，无论是项目选择，还是投融资合作，都是各方共同商量并进行风险评估和投资可行性分析后，慎重作出的决策。包括中国在内的28个国家还共同制定了《“一带一路”融资指导原则》，强调在提供项目融资时需要确保债务的可持续性。对出现债务困难的合作伙伴，中方本着友好协商的原则妥善解决，从不催债逼债。到目前为止，没有一个国家因为参与共建“一带一路”而陷入债务危机，相反，很多国家通过参与“一带一路”合作走出了“不发展的陷阱”。