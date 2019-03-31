大陆两架歼11飞越海峡中线 台军机升空拦截

（台北综合讯）台湾表示，两架中国大陆歼11型战机，昨天（31日）上午11时许逾越中线，进入台湾海峡西南面空域，台湾军方空侦巡战机增派战机紧急升空拦截，同时实施广播驱离后，大陆军机即飞返海峡中线以西空域。

国防部新闻稿称，对于大陆军机踰越海峡中线，国防部表达严正抗议并谴责此一挑衅举动，已经严重冲击区域安全稳定，危害区域各方共享之和平福祉。

该部强调，面对各种挑衅威胁，台湾军方将秉持“不挑衅，不怯敌”原则，全力依相关战备规定应处，以维护主权及国民生命财产安全。

台湾《自由时报》引述不具名权威人士说，大陆军机过去罕有越过海峡中线的举动，大多在海峡中线以西的空域进行巡弋或是演训，过去曾有大陆军机为了避开不良天候，或是动作太大，偶有擦边进入中线以东的空域的情形，但都很快就回到中线以西。

该权威人士称，但大陆两架歼11型战机，昨天对台进行“极度的挑衅行动”，先是来回逼近台海中线，后来更穿越中线，进入中线以东的台湾空域飞行，时间长达10余分钟，显示这是有计划的行动，绝非偶发行为。

军方官员称，台方全程掌握及因应，在大陆军机靠近中线时，台方已有在空军机进行拦截示警，大陆军机进入中线以东空域时，台方紧急加派军机升空拦截，防空飞弹阵地接令待命。